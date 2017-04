VS wil Kelihos-botnet ontmantelen

De Rus werd onlangs gearresteerd in Spanje. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij uitgeleverd aan de VS. Levashov staat volgens Spamhaus, een internationale organisatie die spam en andere cyberdreigingen in het oog houdt, op plaats zeven in de top tien van meest notoire spammers ter wereld.

De botnet die Levashov sinds 2010 vermoedelijk in stand hield was jaarlijks verantwoordelijk voor honderden miljoenen spamberichten. Die bestond uit een wereldwijd netwerk van soms meer dan honderdduizend geïnfecteerde Windowspc's die gebruikt werden om enorme hoeveelheden spam te versturen. Het kwaadaardig netwerk stal ook logingegevens en installeerde malware om bankwachtwoorden te stelen.

Autoriteiten in de VS hebben via gerechtelijke bevelen toestemming gekregen om computers te bevrijden van de botnet door de servers te vervangen door die van de FBI (Federal Bureau of Investigation). Op die manier blokkeren ze commando's gestuurd door de centrale botnetoperator om terug controle te krijgen over de geïnfecteerde computers.

Levashov's arrestatie in Barcelona vrijdag zorgde initieel voor ophef in cybersecuritykringen. Zijn vrouw vertelde aan de Russische zender RT dat de arrestatie gelinkt was aan de hacking tijdens de Amerikaanse presidentiële verkiezing in 2016. Het Amerikaanse ministerie van Justitie ontkent dit echter.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times, zal de arrestatie van de Rus zo goed als zeker leiden tot meer spanningen tussen de VS en Rusland. In het verleden heeft Rusland meermaals zijn ongenoegen laten blijken over zulke arrestaties. Vermoedelijk werken Russische overheidsdiensten en cybercriminelen regelmatig samen. Russische inlichtingendiensten zouden de netwerken met geïnfecteerde computers van Russische hackers gebruiken als goedkope manier om inlichtingen te verzamelen.