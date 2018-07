Vandaag is de laatste dag om de belastingaangiften via Tax-on-web in te dienen. Volgens De Standaard lag de oorzaak bij een kabelprobleem, waardoor zelfs het contactcentrum van de meeste overheidsdiensten niet telefonisch bereikbaar is.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft naar aanleiding van de panne al laten weten dat de deadline voor de aangifte is uitgesteld naar zondag 15 juli.

De problemen zijn intussen opgelost.