Zelfrijdende auto Uber 5000 maal slechter dan die van Google

Dat blijkt uit cijfers verzameld door de staat Californië, waarover verslag uitgebracht werd door de Britse krant The Guardian. De verzamelde cijfers gaan vooral over het aantal 'disengagements', ofwel het aantal keer dat een menselijke bestuurder moet interveniëren per gereden kilometer. Bij Ubers zelfrijdende auto's moest eenmaal per 1,6 km tussengekomen worden. Bij Google's Waymo daarentegen moest het stuur maar een keer per 8253 km overgenomen worden door een menselijke bestuurder. Dat is dus 5128 maal beter dan Uber. Nissan bevindt zich in het midden met één tussenkomst per 235 km. Overige automakers zoals BMW, Tesla en Mercedes konden ook betere cijfers voorleggen dan Uber maar bleven allen onder de grens van 1600 geteste kilometers in de voorbije twaalf maanden.

Waymo heeft echter een voorsprong van jaren tegenover Uber dus het is niet verwonderlijk dat er zo'n groot verschil te bespeuren is tussen beiden. Uber heeft pas vorig jaar de stap gezet naar de ontwikkeling van autonome wagens. Het moest zijn testritten in Californië staken na ongeveer 33 000 kilometer door een conflict met de autoriteiten. Waymo daarentegen heeft het laatste jaar 804 700 kilometer in zijn testwagens achter de rug.

Ook in de Amerikaanse staat Arizona heeft Uber onlangs het testen met zijn zelfrijdende auto's geschrapt na een ongeval waarbij de zelfrijdende Volvo van Uber op zijn zij belandde. De schuld lag echter niet bij de autonome wagen maar bij een foute inschatting van de menselijke bestuurder.

Verder zijn Waymo en Uber verwikkeld in een rechtszaak over de vermeende diefstal van intellectuele eigendom door het laatstgenoemde bedrijf. Uber had daarbij een bedrijfje opgekocht genaamd Otto. Die onderneming werd opgericht door een voormalige werknemer van Waymo met informatie die hij gestolen zou hebben van Googleservers. Uber zou de lidartechnologie, die gebruikt wordt door de auto's om via laserpulsen informatie te verkrijgen over de omgeving, op die manier onrechtmatig verkregen hebben van Waymo.