Review: stijlvolle externe schijf met usb 3.0

De behuizing van de Canvio Premium is niet voor de volle honderd procent van aluminium vervaardigd. De onderkant is van stevige kunststof. Maar het kleine kastje met "diamantgeslepen randen" oogt in elk geval stijlvol.

De door ons geteste 1 TB-versie meet 109 x 78 x 13,5 mm. De 2 TB- en 3 TB-varianten zijn iets dikker: 1,9 mm. De 1 TB-versie weegt 165 gram.

Technische kenmerken

Intern heeft het kastje een 2,5-inch harde schijf van Toshiba met een omwentelsnelheid van 5.400 toeren per minuut (Toshiba MQ01UBD100 voor de 1 TB variant).

Recht uit de verpakking is de schijf al in ntfs-formaat geformatteerd en direct gebruiksklaar onder Windows 7 of hoger. Via het meegeleverde Tuxera ntfs-stuurprogramma kun je ze op die manier ook gebruiken op een Mac.

Een andere mogelijkheid is ze te herformatteren in HFS+-formaat. Dat is sowieso vereist wil je ze gebruiken met Apple Time Machine. Of je kunt de (iets duurdere) "Mac"-versie van deze externe schijf kopen: die is in de fabriek al in HFS+ geformatteerd.

Een wachtwoordprogramma om de schijf te versleutelen wordt eveneens meegeleverd. Verder staat er op het schijfje een Toshiba-specifieke versie van NTI Backup Now EZ waarmee je geautomatiseerde reservekopieën maakt. Maar hiervoor kun je natuurlijk ook de standaardsoftware van je besturingssysteem gebruiken.

Het schijfje heeft een normale usb 3.0-aansluiting waarvan het ook zijn stroom betrekt. In de verpakking vind je een kleine usb type-a naar type-c adapter zodat je er ook een recente smartphone of tablet op kunt aansluiten. Toshiba levert verder een zacht opbergtasje mee.

Prestaties

We testten de prestaties van de schijf met de Intel NAS Performance Toolkit (NASPT). NASPT voert twaalf realistische applicatiebenchmarks uit: HD-Video afspelen, 2x HD afspelen, 4x HD afspelen, HD-Video opname, HD afspelen en opname, aanmaken van inhoud, kantoorproductiviteit, bestanden kopiëren naar NAS, bestanden kopiëren van NAS, mappen kopiëren naar NAS, mappen kopiëren van NAS en fotoalbum.

Deze Intel benchmark wordt vijfmaal in een "batch run" uitgevoerd. De opgegeven resultaten zijn het gemiddelde van de vijf benchmarkuitvoeringen.

Aangesloten op een HP Envy 23 Windows 10 aio-pc met Intel 8 series C220 chipset usb 3.0 uasp-poort noteren we goede testresultaten, met een gemiddelde gewogen algemene werksnelheid van 65,3 MB/s.

Dat is wel 9,18% trager dan de eerder geteste, vergelijkbare Seagate Backup Plus Ultra Slim Portable Storage 1TB externe schijf, die een gemiddelde snelheid haalt van 71,9 MB/s. De Seagate is gemiddeld overigens enkele euro's duurder dan de Toshiba.

Conclusie

De Toshiba Canvio Premium Aluminium 1TB presteert goed in verhouding tot zijn prijs. Dit externe schijfje is compact en stevig genoeg om overal met je mee te nemen. De meegeleverde usb type-c adapter is handig voor smartphonegebruikers.

Gemiddelde straatprijs: 79,9 euro (1 TB); 109;99 euro (2 TB); 136,99 euro (3 TB); 89,99 euro (Mac 1 TB)

