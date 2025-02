In de ban van Jay Graber: een fantastisch rolmodel voor onze sector

Wie heeft dezer dagen niet een soort van Elon Musk-schaamte? Of je nu in een Tesla rijdt of nog steeds rondhangt op X, omdat je, zoals ik, nog een account hebt uit de tijd dat het nog Twitter was, er hangt een zweem van schaamte omheen. Gezien de recente rondvraag van een krant, lijk ik in elk geval niet de enige te zijn.

Steeds meer mensen maken daardoor de overstap naar Bluesky, en ja, ook ik maakte enkele weken geleden mijn account aan. Ik ben niet van het radicale type om dan alles meteen op X dicht te gooien; dat is me wat te disruptief en ik geef toe al eens wat last te hebben van FOMO. Maar mijn migratiestrategie is wel ingezet: de nieuwe app verkennen, de nieuwe terminologie eigen maken en razendsnel mijn meerdere feeds en lists opzetten dankzij de Starter Packs die gewillige anderen met iedereen delen. Als grote fan van mos-tuinen kan ik bijvoorbeeld de #Moss-feed meteen smaken. En last but not least: je bent meteen verlost van die overdosis aan reclame. Wat een verademing, zeg.

Wat me echter het meest verraste, was de CEO van Bluesky. Niet weer een zoveelste man in een hoodie, maar een jonge vrouwelijke software-engineer: Jay Graber. En niet zomaar één: een vrouw met een wereldverbeterende visie. Zo wil ze de digitale rechten van gebruikers beter beschermen. Daarom noemt ze zichzelf liever een digital rights activist dan een CEO. Dat doet ze door te pleiten voor een opsplitsing tussen enerzijds een open source social protocol en anderzijds de apps die ervoor gebouwd worden. (Een beetje zoals het e-mailprotocol en de verschillende e-mailapps, zo eenvoudig.) Bluesky is slechts de eerste toepassing ervan. Het concept staat open voor andere spelers om er hun eigen social apps op te ontwikkelen. Droom even mee: wat als pakweg de voormalige Netlog-oprichters hiermee een Europese concurrent voor Facebook zouden opzetten?

Geïntrigeerd door deze tech-dame, bekeek ik een interview met haar op TechCrunch, de Amerikaanse tegenhanger van Data News. Ze verdiende haar strepen als expert in gedecentraliseerde protocollen zoals gebruikt in crypto en in het bouwen van social apps. Zo werd ze externe raadgever bij Twitter voordat Musk de boel overnam. Op zoek naar een verdienmodel voor Bluesky denkt ze eerder aan abonnementen, want het open model waarbij je zelf je feeds kan samenstellen, is minder geschikt voor reclame. Bovendien weet ze dat dat bij gebruikers te veel irritatie opwekt.

Terug naar de Belgische IT-scene. De nood aan vrouwelijke rolmodellen blijft groot. Meisjes die een studiekeuze maken, jonge vrouwen die hun carrière uitbouwen: zij hebben voorbeelden nodig die dicht bij hun leefwereld staan. En ja, details zoals het eerste spel waaraan je verslingerd raakte (voor Jay was dat Zelda: Breath of the Wild) of je eerste mobiele telefoon (een stijlvolle Motorola Razr flip phone) lijken banaal, maar ze maken haar herkenbaar en inspirerend voor de Gen Z van vandaag.

Dus, Data News, ik kijk reikhalzend uit naar de nieuwe generatie ICT-vrouwen van 2025. Want de sector heeft dringend meer Jay Grabers nodig.