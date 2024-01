Uitvinder Pascal-programmeertaal Niklaus Wirth overleden

De Zwitserse computerwetenschapper Niklaus Wirth is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij stond mee aan de basis van Pascal en verschillende andere programmeertalen.

Wirth is volgens zijn familie vredevol overleden op 1 januari, kort voor zijn 90e verjaardag. Dat meldt de ETH Zurich, de technische universiteit van Zurich. De man is vooral bekend als de bedenker van de programmeertaal Pascal, maar was in zijn carrière ook de man achter de talen Euler, PL360, Algol W, Modula, Modula 2, Oberon en LoLa.

Wirth, geboren op 15 februari 1934 in Winterthur, studeerde aan de ETH Zurich voor ingenieur elektronica, haalde ook een master aan de universiteit van Laval in Canada in 1960. Later kwam hij aan de universiteit van Californië (Berkeley) in contact met computers waar hij zich op software ging toeleggen en in 1963 een doctoraat behaalde.

Nadien zou hij werken als assistent-professor aan de universiteit van Stanford en Zurich, om in 1968 terug te keren naar ETH Zurich als professor computerwetenschappen waar hij tot zijn pensioen in 1999 aanbleef, met onderbrekingen om in 1976-77 en 1984-84 aan het Xerox’s Palo Alto Research Center (PARC) te studeren.

Wirth’s law

In 1984 won de professor computerwetenschappen de ACM Turing Award, als enige Duitstalige ooit. In 1988 kreeg hij de IEEE Computer Pioneer Award. De man heeft sinds 1995 ook een eigen wetmatigheid naar hem vernoemd: Wirth’s law, die stelt dat software sneller vertraagt dan dat hardware versnelt.

Die wetmatigheid doelt vooral op het feit dat software vaak groter en complexer wordt en daardoor meer tijd kost om te laden, ook al is de hardware veel krachtiger dan enkele jaren eerder. In het verlengde daarvan pleitte Wirth altijd voor ‘lean’ software, code die efficiënt was.

De ETH Zurich merkt in zijn overlijdensbericht op dat het succes van Pascal er in lag dat het simpel en elegant was door goede programmeerpraktijken waarbij zowel het programmeren als de data gestructureerd waren. Ook later werkte hij verder aan andere programmeertalen. De universiteit looft hem als een pionier in computerwetenschappen en als de man die het grondwerk legde voor de huidige generatie Zwitserse computerwetenschappers.