Ahold Delhaize trekt directeur digitalisering aan

Eerder werkte Siddiqi bij onder meer Bank of America, winkelketen Target en industrieconglomeraat General Electric. Op 28 januari wordt hij verantwoordelijk voor de digitale transformatie en innovatie bij alle winkelketens van Ahold Delhaize. Daarbij gaat hij zich in het bijzonder richten op loyaliteit, data-analyse en personalisatie.

Siddiqi zal ook het zevenkoppig uitvoerend comité van Ahold Delhaize vervoegen, waarin met Ben Wishart ook al een Chief Information Officer zetelt. Eind vorig jaar vertrok Marc Croonen, die bij Ahold Delhaize chef Duurzaamheid, Communicatie en Transformatie was, naar Vandemoortele. Daarmee stapte de laatste Belg uit het directiecomité. Met de komst van Farhan Siddiqi telt het uitvoerend comité van Ahold Delhaize nu drie Nederlanders, twee Britten en drie Amerikanen.

Ahold Delhaize, dat in België Albert Heijn, Delhaize en Bol.com in handen heeft, zet zwaar in op digitale transformatie. Vorig jaar richtte de Amerikaanse tak een innovatielab op. In Nederland test winkelketen Albert Heijn momenteel kassaloze winkels en leveringen aan huis via een slim slot.