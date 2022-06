Proximus kondigt aan dat het de kaap van één miljoen glasvezelaansluitingen heeft behaald. Tegen eind dit jaar wil het 22 procent van de Belgische woningen en bedrijven aangesloten hebben.

Proximus kondigde in 2016 aan dat het haar VDSL-netwerk gaat vervangen door glasvezel. Dat maakt veel hogere snelheden mogelijk, maar vraagt ook zeer veel manueel werk omdat elke woning (en de straat of de gevel) moet voorzien worden van glasvezel.

De eerste jaren gingen vrij langzaam maar sinds 2021 komt het netwerk op snelheid dankzij de joint-ventures Fiberklaar (Vlaanderen) en Unifiber (Wallonië) waarbij Proximus samen met Delta Fiber en EQT (onder meer Eurofiber) de uitrol doet.

Vandaag is er glasvezel in meer dan vijftig steden en gemeenten en is 17 procent van de gebouwen in ons land aangesloten. Proximus zegt dat er momenteel elke 15 seconden een aansluiting bijkomt.

Wel ligt de focus momenteel vooral op stadskernen, waar je op relatief korte afstand veel huizen kan aansluiten. Voor wie daarbuiten woont is het waarschijnlijk langer wachten op een aansluiting.

