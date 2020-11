Een hele reeks apps verkoopt locatiedata van gebruikers over de hele wereld aan het Amerikaanse leger. Het gaat onder meer om een gebedsapp en een dating-app voor moslims, maar ook een weer-app en een digitale waterpas.

Het vergaren van data kadert in wat het Amerikaanse leger 'anti-terrorisme' noemt. Dat moet blijken uit onderzoek van techsite Motherboard. Volgens de site haalt het leger zijn locatiedata enerzijds via 'Locate X', het product van een bedrijf genaamd Babel Street. Het anti-terrorismedepartement van het leger koopt deze data voor gebruik bij wereldwijde operaties van de 'special forces'. Daarnaast is er ook een datastroom genaamd X-Mode, die locatiedata rechtstreeks van apps haalt.

Bij de apps wiens data verkocht zijn zit Muslim Pro, een gebedsapp voor moslims die wereldwijd meer dan 98 miljoen keer gedownload is. Bij de andere apps wiens gebruikersdata zijn verkocht zit ook een Craigslist app, een dating-app genaamd Muslim Mingle, een weerapp voor stormen en een digitale waterpas.

Het idee dat je door een gebedsapp of een app om je schappen recht te hangen het doelwit kan worden van, we zeggen maar wat, drone strikes, is op zijn minst verontrustend. Het Amerikaanse leger heeft in het verleden al een reeks locatiegegevens gebruikt om net dat te doen in Pakistan, Afghanistan en Irak. Dat er nogal wat apps in deze datastromen gericht zijn op moslims komt dan ook niet toevallig over.

Privacy

Hoewel de VS een summiere privacyregelgeving hebben waaraan veiligheidsdiensten zich moeten houden, geldt die alleen voor burgers van het eigen land. "Onze toegang tot de software wordt gebruikt om Special Operations Forces te ondersteunen in hun missies overzee", zegt een woordvoerder van het leger aan Motherboard, "We houden ons daarbij strikt aan bestaande procedures en policies die de privacy, mensenrechten en grondwettelijke en rechterlijke rechten van Amerikaanse burgers beschermen."

Schandalen uit het verleden, waarbij de Edward Snowden lekken in 2013 misschien nog het meest vers in het geheugen liggen, geven aan dat verschillende Amerikaanse legerdiensten heel veel wereldwijde data verzamelen, zonder daarbij verantwoording af te leggen. Dit rapport legt echter voor het eerst bloot dat de hele data-industrie, die vaak verkocht wordt als een marketingtool, ook voor militaire doelwitten wordt ingezet.

