Een nieuwe wet rond leeftijdsbeperking maakt dat onder meer Pornhub in de Amerikaanse staat Louisiana voortaan vraagt om je digitaal rijbewijs te tonen voor je erotisch materiaal mag bekijken.

De wet, 'HB 142' werd vorig jaar goedgekeurd en is sinds dit jaar van kracht. Die stelt dat websites waar meer dan 33,3 procent van de inhoud pornografisch is, leeftijdsverificatie moeten instellen. De afgelopen decennia gebeurde dat wereldwijd vooral door de gebruiker zelf te laten bevestigen dat men 18 jaar of ouder is. Dat is nu verleden tijd in Louisiana.

Digitaal rijbewijs

Wie vanuit de Amerikaanse staat naar onder meer Pornhub, Youporn of Redtube surft (allen in handen van moederbedrijf MindGeek), moet zich identificeren met behulp van de LA Wallet app, een app die bedoeld is om je rijbewijs digitaal bij te hebben. De 'LA' in de naam slaat op de afkorting voor Louisiana, niet te verwarren met de afkorting voor de stad Los Angeles in Californië. In de VS zijn rijbewijzen een vaak gebruikte manier van identificatie omdat er geen nationale identiteitskaart bestaat. Volgens Statescoop is het aantal aanvragen voor zo'n digitaal rijbewijs sterk gestegen door de komst van de wet.

Aan de lokale nieuwszender Fox 8 legt Sara Kelley, project manager bij Envoc, dat de app maakte, uit dat LA Wallet je geboortedatum of persoonlijke identificatie niet doorgeeft aan de sites in kwestie. Ze signaleert alleen of je als gebruiker oud genoeg bent.

Deels anoniem

Dat suggereert dat je nog steeds anoniem bent wanneer je porno wil bekijken, maar de realiteit is dat het bedrijf achter LA Wallet uiteraard wel weet wanneer je als gebruiker toegang vraagt tot een site als Pornhub. De anonimiteit van het systeem staat of valt dus met hoe goed een bedrijf als Envoc is beveiligd en in welke mate het data deelt met partners of overheden. Wat je specifiek bekijkt wordt in principe niet bijgehouden. Er zijn ook opties om in te loggen zonder de LA Wallet, als je bijvoorbeeld geen inwoner bent, maar die vereisen meer persoonlijke informatie.

Vaak geprobeerd, vaak omzeilbaar

Leeftijdsverificatie bij pornosites is regelmatig een onderwerp waar vanuit sommige landen werk van wordt gemaakt, maar in praktijk bevat het plan vaak gaten of ernstige privacyschending. In Groot-Brittannië werkte men al minstens sinds 2016 aan zo'n systeem, inclusief een voorstel om 'niet-conventionele porno' te verbieden. In 2019 werd het plan voor leeftijdscontrole weer opgeborgen.

In datzelfde jaar kwam Australië met het idee om pornokijkers zich te laten identificeren met gezichtsherkenning. Tegen 2021 werd dat eerder omschreven als een digitale identificatie, zonder de noodzaak om je te laten filmen voor je bezoek.

De vraag blijft hoe efficiënt dergelijke maatregelen zijn. Zo zullen de populairste en professionele platformen voor volwassenenentertainment de identificatie wel invoeren, maar is dat moeilijker voor platformen waar de hoofdfocus niet op porno ligt. Al is het ook niet verplicht voor hen. Tegelijk blijft een geografische ban vermoedelijk vlot te omzeilen via een VPN die de site doet denken dat je vanuit een andere regio bezoekt waar zulke filters niet verplicht zijn.

De wet, 'HB 142' werd vorig jaar goedgekeurd en is sinds dit jaar van kracht. Die stelt dat websites waar meer dan 33,3 procent van de inhoud pornografisch is, leeftijdsverificatie moeten instellen. De afgelopen decennia gebeurde dat wereldwijd vooral door de gebruiker zelf te laten bevestigen dat men 18 jaar of ouder is. Dat is nu verleden tijd in Louisiana.Wie vanuit de Amerikaanse staat naar onder meer Pornhub, Youporn of Redtube surft (allen in handen van moederbedrijf MindGeek), moet zich identificeren met behulp van de LA Wallet app, een app die bedoeld is om je rijbewijs digitaal bij te hebben. De 'LA' in de naam slaat op de afkorting voor Louisiana, niet te verwarren met de afkorting voor de stad Los Angeles in Californië. In de VS zijn rijbewijzen een vaak gebruikte manier van identificatie omdat er geen nationale identiteitskaart bestaat. Volgens Statescoop is het aantal aanvragen voor zo'n digitaal rijbewijs sterk gestegen door de komst van de wet.Aan de lokale nieuwszender Fox 8 legt Sara Kelley, project manager bij Envoc, dat de app maakte, uit dat LA Wallet je geboortedatum of persoonlijke identificatie niet doorgeeft aan de sites in kwestie. Ze signaleert alleen of je als gebruiker oud genoeg bent.Dat suggereert dat je nog steeds anoniem bent wanneer je porno wil bekijken, maar de realiteit is dat het bedrijf achter LA Wallet uiteraard wel weet wanneer je als gebruiker toegang vraagt tot een site als Pornhub. De anonimiteit van het systeem staat of valt dus met hoe goed een bedrijf als Envoc is beveiligd en in welke mate het data deelt met partners of overheden. Wat je specifiek bekijkt wordt in principe niet bijgehouden. Er zijn ook opties om in te loggen zonder de LA Wallet, als je bijvoorbeeld geen inwoner bent, maar die vereisen meer persoonlijke informatie.Leeftijdsverificatie bij pornosites is regelmatig een onderwerp waar vanuit sommige landen werk van wordt gemaakt, maar in praktijk bevat het plan vaak gaten of ernstige privacyschending. In Groot-Brittannië werkte men al minstens sinds 2016 aan zo'n systeem, inclusief een voorstel om 'niet-conventionele porno' te verbieden. In 2019 werd het plan voor leeftijdscontrole weer opgeborgen.In datzelfde jaar kwam Australië met het idee om pornokijkers zich te laten identificeren met gezichtsherkenning. Tegen 2021 werd dat eerder omschreven als een digitale identificatie, zonder de noodzaak om je te laten filmen voor je bezoek.De vraag blijft hoe efficiënt dergelijke maatregelen zijn. Zo zullen de populairste en professionele platformen voor volwassenenentertainment de identificatie wel invoeren, maar is dat moeilijker voor platformen waar de hoofdfocus niet op porno ligt. Al is het ook niet verplicht voor hen. Tegelijk blijft een geografische ban vermoedelijk vlot te omzeilen via een VPN die de site doet denken dat je vanuit een andere regio bezoekt waar zulke filters niet verplicht zijn.