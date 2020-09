In de verder kabbelende soap rond betalingssystemen in het spel Fortnite, heeft Apple nu zelf Epic Games aangeklaagd.

Apple eist van Epic Games een schadevergoeding, omdat het zijn verplichtingen niet zou zijn nagekomen. De ruzie tussen de twee bedrijven begon toen Epic Games een betalingssysteem in de iOS-versie van het populaire spel Fortnite introduceerde, dat Apple's systeem omzeilde. Dat is contractbreuk, zegt Apple nu.

In de aanklacht van Apple staat onder meer dat ontwikkelaars die een app op de App Store zetten, daarmee een contractuele relatie aangaan. Apple levert het platform en een deel marketing, en de ontwikkelaars moeten zich van hun kant aan de regels houden. Volgens de aanklacht heeft Apple zich aan al deze overeenkomsten gehouden, maar Epic Games niet.

De game-ontwikkelaar zou die regels overtreden hebben toen het midden augustus een extern betaalmechanisme in Fortnite inbouwde waarmee het Apple's systeem omzeilde. Apple roomt dertig procent van alle inkomsten in iOS apps af, wat volgens Epic te veel is. Daarom kwam het met een alternatief. Ook die commissie van 30% op alle inkomsten, merkt Apple op, staat echter in de License Agreement die Epic Games heeft getekend.

De juridische strijd tussen de twee is belangrijk omdat ze uiteraard over veel geld gaat, maar ook omdat ze het inkomstenmodel van platformen op de helling kan zetten. Techbedrijven als Apple, Google (met Android), maar bijvoorbeeld Sony (via PlayStation) en Valve (met Steam) bouwen platformen en verdienen die investering deels terug via commissies op de apps en games die van het platform gebruikmaken.

Epic kwam eerder al met een alternatief voor Steam, waarbij het minder commissie vroeg aan gamemakers. Ook nu profileert het zich als verdediger van de kleine ontwikkelaars, maar dat is vooral marketing, vindt Apple. "Epic doet alsof het een moderne Robin Hood is, terwijl het gaat om een miljardenbedrijf dat niet wil betalen voor de enorme waarde die het uit de App Store haalt", zo schrijft Apple in de aanklacht. Het bedrijf voegt eraan toe dat Epic met Fortnite op iOS 600 miljoen dollar verdiende.

In een eigen klacht zegt Epic dat Apple misbruik maakt van zijn monopolie. Epic wil best betalen voor het gebruik van de App Store, zo schrijft het, maar vraagt de mogelijkheid om apps tot bij Apple-gebruikers te krijgen zonder die App Store, zoals dat op bijvoorbeeld Windows pc's en - met wat geknoei - Android smartphones wel mogelijk is. Apple laat echter alleen software toe die via de App Store is gedownload.

Fortnite werd op 13 augustus uit de App Store (en de Play Store van Android) gegooid voor het inbouwen van een nieuw betaalsysteem. In een kortgeding gaf de rechter al aan dat de app geblokkeerd mag blijven, maar dat Epic Games toegang moet houden tot zijn account, waarmee het onder meer de Unreal Engine beheert.

