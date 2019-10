ARM blijft chips leveren aan Huawei

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

ARM blijft technologie leveren aan Huawei. Het bedrijf is van oordeel dat haar technologie van Britse origine is, en dus niet onder het Amerikaanse embargo valt. Dat is een opsteker voor zowel ARM's smartphone- als computingdivisie.

Richard Yu, hoofd van de consumentenafdeling van Huawei, toont de Kirin 990 chip © Reuters