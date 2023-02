Met Nessi doet het Nederlandse Aiden haar eerste buitenlandse overname. Het heeft de ambitie om op termijn een West-Europese SAP-speler te worden.

Nessi bestaat 7 jaar en telt 35 medewerkers. Het bedrijf werd opgericht en wordt geleid door Kris Deroo, die ook na de overname het bedrijf blijft leiden.

De nieuwe eigenaar van Nessi wordt Aiden, een Nederlandse sectorgenoot met zo'n 350 mensen en stevige ambities om internationaal uit te breiden. Nessi is daar de eerste overname van, maar Aiden plant dit kwartaal nog meer bedrijven in te lijven.

Voor Aiden betekent de overname extra expertise rond vastgoedoplossingen. Nessi heeft onder meer Cofinimmo, Colruyt en AG Real Estate onder haar klanten. Nessi heeft op haar beurt meer toegang tot expertise door in een grotere groep te komen.

'We hebben nu meer schaalgrootte en innovatiekracht om onze Belgische en Luxemburgse klanten te bedienen met nog meer expertise en oplossingen,' zegt Deroo. 'We merken dat zij naast SAP S/4HANA interesse hebben om een breder SAP-portfolio te implementeren.' Verder heeft Aiden ook expertise rond Mendix, dat low code oplossingen bevat die aan het SAP-landschap kunnen worden toegevoegd.

