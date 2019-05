Terwijl in België veiling van 5G licenties nog moet beginnen, wijst de topman van Bosch op het potentieel van kleinschalige private 5G-netwerken voor fabrieksomgevingen. Die opereren los van de nationale netwerken die operatoren willen uitrollen.

Bij 5G denken we in de eerste plaats aan nationale netwerken van de drie mobiele netwerkspelers. Wat vaak wordt onderbelicht is dat 5G ook ruimte heeft voor kleinschaligere netwerken die het mogelijk maken om binnen bedrijven (of specifiek in fabrieksomgevingen) een low latency connectiviteit te bieden.

"In fabrieken kan 5G een cruciale rol spelen voor low latency omgevingen. Het geeft ruimte aan nieuwe toepassingen die vandaag niet eens mogelijk zijn," zegt Michael Bolle, CTO en CDO van Bosch in de marge van de Bosch Connected World conferentie die het bedrijf deze week organiseert in Berlijn.

Duitsland begon in maart met het veilingproces van 5G en de overheid heeft besloten om vanaf de tweede helft van dit jaar ook frequenties voor lokale 5G-netwerken, voor industrieel gebruik, te veilen. Het gaat daar om de 3,7-3,8 GHz frequentie waar onder meer Siemens, BASF en Daimler al interesse voor hebben geuit. "We zijn blij met die beslissing, ze maakt nieuwe businessmodellen mogelijk voor de sector, zoals lokale 5G-infrastructuur in fabrieken."

Bosch zet de laatste jaren sterk in op IoT en wijst erop dat een mobiel netwerk met snelle reactietijd (low latency), nieuwe innovaties mogelijk maakt. Denk maar aan sneldraaiende processen waar real time informatie-uitwisseling tussen machines een productieproces, of de kwaliteitscontrole ervan, kan verbeteren.

'Duitsland niet in leidende positie'

Dat Duitsland nu pas met de veiling van nationale 5G licenties begint is echter nog altijd te traag, zegt Volkmar Denner, CEO van Bosch, er wel bij. "We zitten in Duitsland niet in een leidende positie. Er zijn kleinere landen die veel verder staan dus als hoogtechnologisch land moeten we hen nu inhalen. Niet alleen voor 5G maar ook voor wat nadien komt, we moeten gewoonweg leiden in digitale connectiviteit."

Denner maakt graag de vergelijking met het bouwen van een huis. "Als je een stuk bouwgrond koopt dan verwacht je ook dat er een aansluiting is voor water en elektriciteit. Hetzelfde geldt voor digitale connectiviteit. Als die ontbreekt, dan heb je niets om op te bouwen."

België: andere frequentie

Of er ook in België frequenties komen voor lokale of private 5G-netwerken is nog niet duidelijk. Navraag bij het BIPT leert ons dat de 3,4-3,8 GHz frequentieband op dit moment is voorbehouden voor nationale netwerken van de operatoren.

Dat sluit volgens de regulator echter niet uit dat die frequentie alsnog daarvoor kan worden gebruikt als het volledige spectrum niet wordt verkocht. Ook zou zo'n netwerk mogelijk zijn in de band boven 3,4-3,8 Ghz, wat momenteel wordt bestudeerd in het Verenigd Koninkrijk. Voor de effectieve toewijzing hiervoor wijst de regulator naar de volgende regering om daarover te beslissen.