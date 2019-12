Brussels Airport bouwt met het Finse Nokia en de Belgische operator Citymesh een privaat 5G-netwerk uit op de luchthaven. De luchthaven zal zo in staat zijn om digitale innovaties te versnellen, klinkt het maandag in een persbericht.

"Brussels Airport bevestigt haar koploperspositie in digitale innovatie door een eigen 5G ready-netwerk te installeren als een van de eerste sites in België en als een van de eerste Europese luchthavens. Behalve een verdere optimalisering van de operaties op de luchthaven, zal de 5G-technologie ons ook in staat stellen om digitale innovaties te versnellen en toekomstige technologieën eenvoudig te integreren", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Het gaat om een netwerk voor de operaties op de luchthaven, niet voor de bezoekers. Een privaat 5G-ready netwerk biedt een efficiëntere, meer betrouwbare en snellere connectiviteit dan wifi of publieke 4G over het hele luchthaventerrein. Dankzij de hogere capaciteit van 5G, kan de luchthaven nog meer technologieën inzetten, zoals IoT (Internet of Things), geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen of "track & trace"-technologie. Zo wordt de operationele efficiëntie en de betrouwbaarheid van de systemen op Brussels Airport groter.

Livebeelden doorsturen

"Een van de belangrijkste voordelen van 5G is dat we meer met video en spraak gaan kunnen werken. We zullen meer beelden live kunnen doorsturen, wat interessant is voor bijvoorbeeld brandweerinterventies", zegt Anke Fransen van Brussels Airport. "En ook voor andere interventies op het tarmac zegt een beeld meer dan duizend woorden." De mogelijkheden om livestreams te gebruiken zijn momenteel nog beperkt door 4G en wifi, en door de nieuwe technologie kunnen meer camera's ingezet worden. Zo kunnen werknemers ook zelf camera's meedragen, en kunnen beelden rechtstreeks bekeken worden.

Het netwerk wordt tegen eind maart 2020 in gebruik genomen. In een eerste fase zal 5G ingezet worden om connectiviteit te voorzien op het buitenterrein, later wordt ook binnen 5G geïnstalleerd. Zowel binnen als buiten zullen verschillende technologieën en toepassingen getest worden of ze bruikbaar en zinvol zijn op de luchthaven. "We hebben al enkele tests gedaan en we gaan de zaken die zeker een meerwaarde hebben, sowieso implementeren. Daarnaast gaan we nog verder uitzoeken welke toepassingen nog meer kunnen worden uitgewerkt", zegt Fransen.

De keuze voor Nokia en Citymesh komt er na een assessment van alle mogelijkheden, zowel op vlak van technologie als van service, klinkt het nog. In België hebben de havens van Zeebrugge en Antwerpen ook al aangekondigd dat ze een 5G-netwerk uitrollen. In Zeebrugge gaan ze ook in zee met Citymesh. nI Antwerpen wil Orange in samenwerking met de Chinese leverancier ZTE tegen april 14 sites uitrollen die 5G-dekking bieden op 150 vierkante kilometer in en rond de haven.