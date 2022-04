Na een onderbreking van negen maanden gaat China weer nieuwe games goedkeuren. De pauze betekende het einde van 14.000 Chinese gamestudio's.

Chinese cultuurcensoren zijn terug begonnen met het goedkeuren van nieuwe games voor de binnenlandse markt. Games hebben die goedkeuring nodig voordat ze kunnen worden uitgebracht in China. Onder meer nieuwsagentschap Bloomberg meldt dat het land maandag 45 games heeft goedgekeurd.

Dat is dan de eerste keer in negen maanden dat er nieuwe games mogen worden gepubliceerd. De lange ban zou het einde hebben betekend van zo'n 14.000 gamebedrijven die sinds juli vorig jaar de deuren sloten. Het is al de tweede lange pauze op nieuwe games in China. In 2018 was er een periode van 10 maanden waarin geen nieuwe games werden goedgekeurd.

De ban past in stappen die de Chinese overheid zet om games strenger te reguleren, zeker voor minderjarigen. Het land wil onder meer dat die maar 1 uur per dag kunnen gamen (2 uur in het weekend), en de spelletjes zelf moeten daarom allerlei systemen, zoals gezichtsherkenning, aan boord hebben om dat af te dwingen.

