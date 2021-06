Telecomoperator Citymesh neemt Engie M2M over. Dat is de Belgische Sigfox-operator die een netwerk uitbaat voor Internet of Things (IoT) projecten met lage bandbreedte en lange batterijduur.

SigFox doet niet meteen een belletje rinkelen? Even terugspoelen dan. Het Franse SigFox bevestigt in 2015 zijn plannen om ook in ons land - net als in vele andere Europese landen - een goedkoop wijdreikend netwerk op te zetten dat sensoren en toestellen in verbinding brengt. Engie - dat ook al investeerde in Sigfox - werd toen gekozen als partner voor de bouw en exploitatie van het netwerk. Twee jaar later was het IoT-netwerk helemaal klaar om de concurrentie aan te gaan met onder meer het LoRa-netwerk van Proximus dat een gelijkaardige service aanbiedt.

Citymesh neemt dus nu het Engie M2M-team en hun klanten over. Momenteel zijn er in België meer dan 250.000 IoT-devices geconnecteerd via het Sigfox-netwerk. Dat is wel merkelijk minder dan de oorspronkelijke verwachting uit 2017 van 10 miljoen geconnecteerde objecten tegen 2022. 'Ik ga er niet flauw over doen. Als ik terugkijk hoe wevijf jaar geledenzijn gestart dan waren we wat naïef in hoe we dit netwerk dachten te commercialiseren', vertelde Dirk Indigne, CEO en oprichter van Engie M2M, vorig jaar nog aan Data News. 'Door deze overname krijgen onze klanten nu toegang tot een brede waaier aan technologie en breiden we de value propositie uit', zegt Indigne nu in het persbericht. De overname gaat gepaard met de uitstap van alle bestaande aandeelhouders. Financiële details geven beide partijen niet vrij.

Lage bandbreedte, lange batterijduur

Omwille van de uiterst lage bandbreedte in combinatie met lange batterijduur worden IoT-netwerken zoals die van Sigfox wel eens als 0G omschreven, waar 5G dan weer de snelste 'breedband' communicatietechnologie is. Zo'n 0G-netwerken zijn onder andere geschikt voor digitale watermeters, track & trace toepassingen maar ook bij moeilijk bereikbare locaties zoals betonnen of ondergrondse constructies. Dat komt omdat de kleine datapakketten over lage frequenties verstuurd worden die verder reiken dan bijvoorbeeld wifi.

Strategische overname

Voor Citymesh is de overname vooral een vervollediging van het draadloos portfolio met 0G-connectiviteit. Met het Sigfox-netwerk heeft Citymesh nu, naast een 4G- en 5G-licentie, ook een eigen nationaal IoT-netwerk in handen. 'De acquisitie van een nationaal IoT-netwerk geeft onze ambitie als vierde operator in de B2B-markt verder vorm' stelt Mitch De Geest, CEO van Citymesh dat sinds december vorig jaar in Cegeka een nieuwe meerderheidsaandeelhouder vond. 'Citymesh zal zich focussen op het installeren, connecteren en monitoren van sensoren. Cegeka kan dan met de normalisatie, consolidatie en visualisatie van de data aan de slag om zo bedrijfsprocessen te optimaliseren', zegt Mitch De Geest.

Voor Stijn Bijnens, CEO Cegeka, gaat het ook om data. 'Via het Sigfox IoT-netwerk kunnen we data van onze klanten verzamelen. Onze specialisten op vlak van data science en data intelligence kunnen onze klanten vervolgens helpen om die data op een slimme wijze in te zetten.'

