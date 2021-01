Er zal dit jaar 6,1 procent meer worden uitgegeven aan IT ten opzichte van vorig jaar. Maar ook de felle terugval van IT-uitgaven vorig jaar blijken in praktijk minder dan eerst voorspeld.

Gartner verwacht dat er dit jaar 3,9 biljoen dollar naar IT zal gaan. Dat is 6,1 procent meer dan afgelopen jaar. De marktanalist merkt op dat het coronavirus de markt enerzijds heeft aangetast, maar anderzijds de snelheid van digitale transformatie heeft opgevoerd en dat bedrijven hebben geïnvesteerd om werken van op afstand of met social distancing mogelijk te maken.

Die trend zet zich dit jaar door. 'Bedrijven investeren in IT op een manier die in lijn is met hun groeiverwachtingen, niet met hun huidige omzet. Projecten met een korte time to value zullen meer budget en aandacht krijgen doorheen 2021.' Aldus John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.

Vrijwel alle segmenten zullen groeien, maar enterprise software is met 8,8 procent de grootste groeier. Het gaat hier onder meer om investeringen in werken van op afstand. Toestellen zijn met 8 procent de tweede reden om dezelfde reden. IT services en datacentersystemen zullen acht procent meer verkocht worden. Communication services, de grootste groep, groeien met 4,5 procent.

Doorheen alle segmenten verwacht Gartner dat bedrijven blijven investeren in werken van op afstand. Daar zal dit jaar 332,9 miljard dollar aan worden uitgegeven. Dat is zelfs 4,9 procent meer dan in 2020.

Per bedrijfssector en per land nuanceert de marktanalist wel dat de werkelijke uitgaven nog onderhevig kunnen zijn van lokale uitbraken en overheidsmaatregelen. Ook geopolitieke factoren zoals de Brexit of de spanningen tussen de VS en China kunnen hier en daar voor minder uitgaven zorgen.

Miljardengat door corona helft kleiner dan eerst gedacht

Tegelijk moeten we erkennen dat de voorspellingen die Gartner een klein jaar geleden maakte, achteraf gezien niet helemaal klopten. In mei klonk het nog dat er daling van acht procent zou zijn ten opzichte van 2019. In juni stelde het dat bij naar 7,3 procent daling. Vandaag blijkt dat het om 3,2 procent daling gaat.

Dat is nog steeds stevig als je weet dat de organisatie aanvankelijk uitging van 3,4 procent groei. Leggen we de verwachting van 2020, voor de corona-uitbraak, naast de cijfers van 2020 dan gaat het om 171 miljard dollar verschil. Dat is veel, maar wel ruim de helft minder dan de 409 miljard dollar die de sector eerst zou verliezen.

Of anders gesteld: zelf tijdens een pandemie is de impact op de totale IT-uitgaven beperkt gebleven. Al zijn de budgetten en prioriteiten wel stevig verschoven.

