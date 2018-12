De techdoden van 2018

CeBIT

2018 zag de laatste editie van CeBIT, de jaarlijkse technologiebeurs in Hannover. De editie van 2019 is geannuleerd en de beurs houdt daarmee op te bestaan. CeBIT was ooit een van de grootste technologiebeurzen ter wereld, maar zag zijn bezoekersaantallen de laatste jaren sterk dalen, onder meer door concurrentie met het Mobile World Congress in Barcelona.

KotNet

KU Leuven en Telenet hebben dit jaarde stekker getrokken uit KotNet, de dienst die Leuvense studenten van goedkoop breedbandinternet voorzag. KotNet werd twintig jaar geleden opgericht om studenten van een toen revolutionaire breedbandverbinding te voorzien. Omdat die ondertussen de norm is geworden, zien KU Leuven en Telenet de relevantie van de dienst niet meer. In plaats daarvan komt Telenet met een 'kotkorting', om studenten een goedkoper alternatief aan te bieden.

Google+

Google heeft, na twee grote datalekken, besloten om zijn zieltogende sociale netwerk eindelijk het nekschot te geven. Gebruikers krijgen tot april 2019 om die twee postjes die ze in 2011 op de site zetten te bewaren. De enterprise versie, waarin Google+ onderdeel is van een bredere, betalende G Suite, blijft wel bestaan.

Klout

Klout is de dienst die je een 'sociale score' toewees, een nummer dat je invloed op sociale media moest berekenen aan de hand van retweets en likes op Twitter en Facebook. Gek genoeg verloor Klout zijn relevantie nog voordat de term 'influencer' ook echt ingeburgerd raakte. Tien jaar na verschijnen, en vier jaar nadat het door Lithium Technologies werd gekocht voor 200 miljoen dollar, heeft de wereld eindelijk door dat menselijke interactie misschien niet in een cijfer is samen te vatten. Dat, en de invoering van de GDPR betekende nieuwe investeringen die Lithium duidelijk niet wilde doen. Op 25 mei 2018 werd de dienst stilgelegd.

CAMi

Met een overname door het West-Vlaamse Lab9 stopt Apple Premium Reseller CAMi als onafhankelijk bedrijf. CAMi bestond sinds 1983 en was daarmee naar eigen zeggen de oudste Apple Premium Reseller van ons land. Eigenaar Jacques Halfon gaat op pensioen. Zijn bedrijf komt nu in handen van Lab9, de tweede grootste Apple Premium Reseller in ons land (na Switch).

Allo en Inbox

Naast Google+ stopten zette de techgigant nog twee diensten op zolder. In maart 2019 is het uit met berichtendiens Inbox. De dienst, die in 2014 werd gelanceerd, had onder meer functies die je mail automatisch sorteert en je toelaat berichten te 'snoozen'. Veel van die functies zitten ondertussen in Gmail, en Inbox wordt daarom afgevoerd. Ook chatapp Allo komt ten einde. Ze werd in mei 2016 gelanceerd als een berichtendienst met een zware focus op AI, maar sloeg nooit echt aan.

Geocities

'Geocities bestond toch al lang niet meer?' Voor Europeanen en Amerikanen is Geocities inderdaad al sinds 2009 verleden tijd. In Japan, waar Yahoo ontstellend populair blijft, bleef het bloggingplatform echter leven, inclusief retro vormgeving. Yahoo heeft nu echter aangegeven dat Geocities in maart 2019 finaal de deuren sluit.

FON hotspots (in het buitenland)

Klanten van Proximus kunnen vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van de hotspots van het FON-netwerk. Door het wegvallen van de roamingtarieven in Europa was het gebruik van die hotspots drastisch gedaald, zegt Proximus. De overeenkomst tussen het Spaanse bedrijf FON en Proximus liep sinds 2011. Klanten van Proximus konden in België en in het buitenland gebruikmaken van lokale wifi-hotspots als ze zelf hun thuisnetwerk openstellen voor andere leden van het FON-netwerk. In het buitenland zal dat vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk zijn.

De Asimo robot

Honda heeft de ontwikkeling van humanoïde robot Asimo stopgezet. Het bedrijf werkt sinds 1986 aan de robot, en lanceerde sindsdien verschillende versies, die steeds gesofisticeerder en intelligenter werden. In 2000 was Asimo bijvoorbeeld de allereerste robot die op twee benen kon lopen. Nu er concurrentie is van bijvoorbeeld Boston Dynamics, stopt Honda met het toestel, dat het nooit op de markt heeft gebracht. De technologie achter Asimo zal wel verder leven in zelfrijdende auto's en in de zorg.

Unroll.me (in de EU)

Nog een slachtoffer van GDPR: de nieuwsbrievenapp Unroll.me is sinds mei 2018 niet meer te gebruiken door EU-burgers. Het bedrijf leverde een nieuwsbrievenapp in ruil voor volledige toegang tot de mailbox van zijn klanten. Die gegevens verkocht het vervolgens door. Unroll.me is niet in staat zich in regel te stellen de nieuwe GDPR-privacywetgeving, zo meldt het zelf.

Netneutraliteit (in de VS)

Na een lang proces onder leiding van de Ajit Pai, voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond, heeft de Amerikaanse regering de bestaande regels rond netneutraliteit afgevoerd. De nieuwe regels gingen in op 11 juni, en staan onder meer toe dat telco's zelf kiezen aan welke snelheid ze bepaalde data doorsturen. Zo zouden ze bijvoorbeeld streamingdata sneller, of net trager kunnen doorsturen, of abonnementen uitbrengen waarin meer betaald wordt voor snellere streaming.

Cambridge Analytica

Het meest besproken bedrijf van 2018, toch in techkringen, is dit jaar niet geheel onverwacht failliet verklaard. Cambridge Analytica kwam begin dit jaar in opspraak nadat bleek dat het mogelijk op ongeoorloofde wijze gebruikersgegevens van Facebook had gehaald om profielen samen te stellen die ze vervolgens met politieke advertenties bestookten. Het schandaal stortte Facebook, en in diens zog een reeks techgiganten als Twitter en Google, in een spiraal van privacyvraagstukken en parlementaire hoorzittingen. Het bedrijfje zelf vroeg in mei de stopzetting aan.

Telltale Games

De studio Telltale Games, maker van videogames zoals 'The Walking Dead' en 'The Wolf Among Us', heeft in september 250 medewerkers onverwacht ontslagen en enkele weken later de boeken neergelegd. Het bedrijf stond vooral gekend om zijn episodische adventure games, waarin de beslissingen van de speler het verhaal richting geven. In de dagen na de sluiting kwam het echter vooral in het nieuws door het sociale bloedbad dat het bedrijf met zijn abrupte sluiting aanrichtte.

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger, de instantmessagingdienst van het ooit grote webplatform, stopte er op 17 juli mee. Na Geocities en de AOL Instant Messenger, vorig jaar, viel zo weer een icoon uit de begindagen van het web 2.0 weg. De instantmessagingdienst werd in 1998 gelanceerd en was toen een pionier op gebied van internetcommunicatie. Het werd echter snel overklast door de concurrentie. Dit jaar maakte Oath, dat ondertussen al die oude rotten (waaronder Yahoo en AOL) in zijn portfolio heeft, er een einde aan.