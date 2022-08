De Chinese e-commercegigant Alibaba Group heeft in de drie maanden tot juni van dit jaar 9.241 werknemers ontslagen.

Alibaba meldde dat het aan het einde van het meest recente rapportagekwartaal iets meer dan 245.000 werknemers had. In de eerste drie maanden van 2022 verminderde het concern al zijn personeelsbestand met 4.375. Hoewel het concern nog steeds positieve kwartaalresultaten voorlegt, lijken een dalende omzet en de dreiging om zijn beursnotering in New York te verliezen bij te dragen aan ingrepen.

Maatregelen van de Chinese overheid hebben de marktwaarde van Alibaba de afgelopen paar jaar doen dalen. Ook dreigt het bedrijf zijn beursnotering in New York te verliezen. Een en ander betekent dat het zakenmodel dat Alibaba zo'n succes maakte, nu niet meer werkt, waardoor het stevig in de personeelskosten moet hakken.

Overal besparingen

Los van deze problemen lijkt de afslanking van het personeelsbestand van Alibaba te passen in een bredere trend onder technologiebedrijven. Zo maakte Oracle onlangs bekend dat het duizenden banen schrapt. SoftBank Group, de grootste aandeelhouder van Alibaba en een van 's werelds grootste durfkapitaalverstrekkers, kondigde recent ingrijpende kostenbesparende maatregelen aan met een aanzienlijke impact op het personeelsbestand. Andere techgiganten zoals Apple, Alphabet en Meta hebben hun rekrutering sterk ingeperkt.

In samenwerking met Dutch IT Channel

