Dure smartphones raken maar moeilijk verkocht

Wereldwijd werden er in de laatste drie maanden van 2018 408,4 miljoen smartphones verkocht. Dat is slechts 0,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers zijn afkomstig van Gartner dat stelt dat het lage en middensegment nog wel groeit, maar dat duurdere smartphones het veel slechter doen dan een jaar geleden. Dat is ook merkbaar bij de fabrikanten. Marktleider Samsung krijgt klappen en Apple, de nummer 2 in de wereld, moet zelfs een verkoopdaling van 11,8 procent incasseren.

De oorzaak ligt volgens Gartner bij het prijskaartje versus de beperkte innovatie. "Een tragere innovatie in het hogere segment in combinatie met prijsstijgingen heeft gebruikers afgeschrikt om hun high-end smartphone te vervangen. Dat zorgt voor een nulgroei in het vierde kwartaal van 2018," aldus Ashul Gupta, senior research director bij Gartner.

Marktleiders krimpen, Chinezen groeien

Als we kijken naar de merken onderling dan zet de trend van de afgelopen kwartalen zich verder: Marktleiders Samsung en (vooral) Apple verkopen minder toestellen, terwijl uitdagers Huawei en OPPO groeien. Xiaomi, de nummer 5 op de markt, daalt licht.

Huawei was in het derde kwartaal al even de nummer 2 van de wereld en stak daarbij Apple voorbij. Tijdens de eindejaarsperiode deed Apple het opnieuw iets beter. Maar als we kijken naar de verkoopcijfers op jaarbasis dan is de trendverschuiving duidelijk: Apple daalt licht en heeft momenteel nog 13,4 procent marktaandeel. Huawei stijgt sterk en zit nu met 13,0 procent net onder Apple. Samsung verliest 1,9 procentpunt maar is nog steeds comfortabel marktleider met 19,0 procent marktaandeel.

De terugval van Apple is vooral merkbaar in (zeer omvangrijke) Chinese markt waar het Amerikaanse merk minder populair wordt. Maar het bedrijf zag zijn verkoop vrijwel overal behalve in Noord-Amerika en volwassen Aziatische markten terugvallen. Huawei doet de omgekeerde beweging en kan in vrijwel alle markten, behalve de Amerikaanse, groeien.

Samsung van zijn kant heeft vooral te kampen met concurrentie van Chinese merken. Volgens Gartner heeft het bedrijf flink wat concurrentie in het middensegment, en is er in het hogere segment een gebrek aan 'significante innovatie' om klanten te overtuigen op hun toestel te vervangen.

Toevallig stelde Samsung gisteren zijn nieuwe S10 smartphonereeks voor en onthulde het meer details over de Galaxy Fold, haar vouwbare telefoon, met een stevig prijskaartje. Vermoedelijk is dat het soort innovatie waarmee het bedrijf zijn klanten in het hogere prijssegment wil overtuigen de komende jaren.