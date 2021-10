HEMA verkoopt genderneutrale kleding, Zalando pakt discriminatie op de werkvloer aan en McDonald's streeft naar vijftig procent vrouwen in de top in 2030. Als bedrijven succesvol willen zijn in de huidige veranderende wereld moeten ze een gezonde bedrijfscultuur hebben, en inclusie en diversiteit (I&D) is hier onderdeel van. 'Toch zien we vaak dat bedrijven hun I&D-beleid niet doortrekken naar IT', stelt Rouven Besters van VMware Tanzu.

Diversiteit gaat over verschillen. Dit kan van alles zijn. Denk aan verschillen in nationaliteit, achtergrond, opleiding, geslacht, etniciteit, generatie, leeftijd, werk- en denkstijl, religieuze achtergrond, seksuele oriëntatie, capaciteiten, ervaring en technische vaardigheden. Er zijn ook verschillen in geografie, sector en functie. Inclusiviteit gaat daarentegen over het benutten van deze verschillen om betere bedrijfsresultaten te realiseren. Het gaat hierbij om het scheppen van een omgeving waar werknemers zich gewaardeerd voelen, waar iedereen zich thuis voelt en in elke situatie optimaal kan presteren. Al deze elementen hebben een enorme impact op een organisatie. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat het ook invloed heeft op de winstgevendheid. Bedrijven die op het gebied van genderdiversiteit in leiderschapsteams bij de bovenste 25 procent horen, hebben 25 procent méér kans op een beter financieel rendement dan concurrenten die zich aan de onderkant van de lijst bevinden.

I&D-beleid doortrekken naar IT

Geen wonder dat organisaties allerlei initiatieven opzetten om I&D te stimuleren. Toch zien we vaak dat bedrijven hun I&D-beleid niet doortrekken naar IT. De verschillende clouds hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen en zijn zeker niet onderling inwisselbaar. De publieke clouds bieden verschillende managed services en maken andere afwegingen over functionaliteit waarin ze extra investeren. De private cloud heeft een kortere afstand tot legacy-systemen en biedt voordelen op het gebied van privacy en compliance. In sommige gevallen horen we dat bijvoorbeeld nog steeds een 'all-in strategie' wordt bedacht, waarbij alle workloads bijvoorbeeld in één cloud draaien. Dit is jammer, omdat doortrekken van diversiteit naar IT zal zorgen voor meer productiviteit, vernieuwing, creativiteit en concurrentievoordeel.

Concurrenten kunnen moeiteloos dezelfde standaardoplossing gebruiken, waardoor het behalen van concurrentievoordeel erg lastig is.

Organisaties met een I&D-visie beschikken vaak over diverse samengestelde teams, die allemaal verschillende technologische behoeften hebben. Als deze behoeften vervolgens niet gefaciliteerd worden, duurt het langer om vaste (denk)patronen te doorbreken. Bovendien zullen medewerkers prettiger werken met de technologie die het beste bij hen past, en zich vrijer voelen om hun unieke perspectieven te delen met anderen. Op deze manier ontstaat er creativiteit waar organisaties vervolgens van kunnen profiteren.

Te veel of te weinig vrijheid?

Organisaties die hun I&D-beleid niet doortrekken naar IT houden vaak vast aan standaardoplossingen of voeren niet de juiste strategie om verschillende oplossingen te faciliteren. Organisaties die kiezen voor alleen maar standaardoplossingen, hebben vaak de voordelen van controle en zekerheid over het gebruik van hun data. Ze missen echter de snelheid, efficiency en een breed aanbod om aan alle behoeften van hun medewerkers te voldoen. Bovendien gaat het bij een standaardoplossing meestal om een kant-en-klaar pakket, waardoor het niet volledig kan aansluiten op de bedrijfsvoering van de organisatie. Concurrenten kunnen ook eenvoudig gebruikmaken van dezelfde standaardoplossing, waardoor het behalen van concurrentievoordeel erg lastig is.

Daartegenover zijn er ook organisaties die te veel vrijheden bieden in het gebruik van (open source) oplossingen. Hoewel vrijheden zorgen voor meer creativiteit en oplossingen voor vrijwel iedere medewerker, kan dit resulteren in wildgroei van verschillende apps, methodes, tools en platforms. Dit leidt vervolgens tot allerlei beheer-, stabiliteit- en security-uitdagingen. Bovendien gaat er bij te veel vrijheden ook veel kostbare tijd verloren gedurende het development-proces, omdat er geen duidelijke richtlijnen zijn.

Zorg voor dynamiek

Organisaties die hun I&D-visie willen doortrekken naar IT zullen op zoek moeten gaan naar een uniforme strategie die dynamiek creëert aan de hand van open source en open standaarden. Op deze manier kunnen ze meer nieuwe creatieve oplossingen lanceren, dynamischer reageren op veranderingen en tegelijkertijd de stabiliteit en security waarborgen. Om dit te realiseren zullen organisaties rekening moeten houden met een aantal belangrijke factoren.

Ten eerste is het belangrijk om na te gaan waar je als organisatie nu écht staat in de diversiteitsdiscussie. Iedere organisatie die I&D serieus neemt heeft een eigen beeld van diversiteit en inclusie. Een gemeenschappelijk beeld van wat er onder diversiteit verstaan wordt, zal daarom altijd het startpunt moeten zijn voor de te behalen doelstellingen. Als er geen visie is heeft het tenslotte geen zin om je IT om te gooien ten behoeve van diversiteit.

Daarnaast moet er worden geanalyseerd waar de verschillende behoeften liggen bij alle gebruikers op het gebied van cloud- en IT-oplossingen. Vervolgens kan IT toewerken naar een strategie waarbij aan de hand van open source en open standaarden wordt gewerkt aan een creatieve oplossing, die over verschillende clouds verschillende culturen en achtergronden kan samenbrengen. Hierbij is het belangrijk om gebruik te maken van de verschillende en unieke services van de diverse clouds. Als bedrijf stel je zo de werkvloer in staat om een 'multi-cloud' te omarmen. Als je de faciliteiten creëert om eenvoudig maar veilig verschillende clouds te ontsluiten, stimuleer je intrinsiek dat de diversiteit van de organisatie vertaald wordt naar diversiteit van oplossingen voor IT en de klant.

Kortom, organisaties die I&D serieus nemen trekken deze visie ook door in hun IT. Door te zorgen voor een dynamische IT-omgeving kunnen organisaties sneller schakelen om beter te voldoen aan de verschillende behoeften van medewerkers. Innovatie gedijt tenslotte het beste op plekken waar mensen werken met verschillende ervaringen, identiteiten en achtergronden. Die pluriformiteit van perspectieven creëert een andere dynamiek in een groep en zet aan tot creativiteit, nieuwe ideeën en een win-win-scenario voor iedereen.

