De aanval, toegewezen aan de Pro-Russische groep Killnet, zou een reactie zijn op de verwijdering van een Russisch monument in het land.

Estland heeft een golf van cyberaanvallen op verschillende websites tegengehouden. De grootste in tien jaar, zo zegt het land zelf. Oorzaak lijkt de pro-Kremlin groep Killnet te zijn, die eerder al DDoS-aanvallen uitvoerde op websites in Litouwen, Roemenië, Duitsland en het Eurosongfestival. De groep heeft ook deze aanval opgeëist.

Killnet is boos omdat Estland een Russische tank heeft verwijderd, die als monument diende voor Sovjet-veteranen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De DDoS-aanvallen waren gericht tegen publieke organisaties en private bedrijven, zo meldt Luukas Ilves, staatssecretaris voor Digitale Transformatie van Estland, op Twitter. Hij zegt er meteen bij dat de aanvallen weinig schade berokkenden en dat de getroffen websites, op enkele uitzonderingen na, in de lucht bleven.

