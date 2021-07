De Europese Unie staat klaar om 'significante' middelen toe te kennen om de productie van halfgeleiders (computerchips) te ondersteunen, zegt Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton.

Breton deed de uitspraak volgens Reuters na een ontmoeting met ASML, het Nederlandse bedrijf dat machines maakt om high end chips op grote schaal te produceren. Eerder had Breton al aangegeven dat hij wil dat Europa op termijn twintig procent van alle computerchips wereldwijd maakt. Daarvoor moet de capaciteit voor chips uit het middensegment omhoog en moet er gekeken worden om tegen 2030 chips op 2 nanometer, die vandaag nog niet commercieel bestaan, te produceren.

Hoe groot die investering wordt en van waar ze komt is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Breton kan het uit verschillende programma's komen, onder meer uit het corona herstelfonds dat deels naar digitale transitie gaat.

Breton mikt ook op een alliantie van Europese halfgeleiderspelers. Door de Europese spelers te versterken, hoopt Europa dat ook de grote spelers zoals TSMC, Samsung of Intel in Europa een grote chipfabriek neerzetten.

'We zitten niet in de positie waarbij we (buitenlandse chipmakers) smeken om te komen, we zijn in de positie waar we hen de mogelijkheid willen geven om te komen en te investeren in ons continent en zo de toelevering te verzekeren,' zegt Breton.

Intel

Onrealistisch is die hoop niet. Intel gaf in maart aan dat het een chipfabriek in Europa overweegt en kijkt daarvoor onder meer naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Voor Nederland speelt de nabijheid van ASML zeker een rol.

België

Voor ons land is dat de onderzoekshub imec, dat gisteren bij Bloomberg werd omschreven als 'België's best bewaarde geheim', waarbij het ook verwijst naar een uitspraak van Intel-CEO Pat Gelsinger, die ASML en Imec ziet als de twee juwelen van Europa in de chipindustrie.

Wat, naast lokale kennis, ook meespeelt is waarschijnlijk de mate waarin lokale en nationale overheden bereid zijn om subsidies of andere voordelen toe te kennen voor zo'n fabriek. Gelsinger gaf al aan dat produceren in Azië goedkoper blijft, maar dat dat kan gecompenseerd worden. AL is daar zo'n acht miljard euro voor nodig. Waar de Europese fabriek van Intel zal komen, wordt waarschijnlijk in de loop van dit jaar beslist.

