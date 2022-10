De twee voormalige medewerkers zijn veroordeeld tot meerdere jaren celstraf en tienduizenden dollars aan boetes. Ze hadden een treitercampagne opgezet tegen twee kritische journalisten.

Beide directeuren, James Baugh en David Harville, waren in 2020 gearresteerd, samen met vijf van hun medewerkers. Daarvan zijn er al enkele veroordeeld. De eBay-personeelsleden startten een treitercampagne tegen Ina en David Steiner, het koppel achter de website EcommerceBytes. Die site en de bijhorende nieuwsbrief zijn vaak kritisch over eBay.

In hun cyberstalkingcampagne stuurden eBay-medewerkers onder meer een varkensfoetus, een rouwkrans en levende insecten naar het koppel. Ze postten ook advertenties op Craigslist voor seksfeestjes bij het koppel thuis en ze vlogen naar hun stad om hen te bespioneren, waarbij ze een GPS-tracker aan hun wagen bevestigden.

eBay ontsloeg de medewerkers in 2019, toen hun acties ter ore kwamen van hogere directie. Ze werden gearresteerd in 2020. James Baugh, die aan het hoofd stond voor het veiligheidsteam bij eBay, wordt nu veroordeeld tot 57 maanden celstraf en een boete van 40.000 dollar. David Harville, eBays voormalige directeur voor 'wereldwijde veerkracht', moet twee jaar achter de tralies en krijgt een boete van 20.000 dollar.

Daarmee is de saga overigens nog niet helemaal voorbij. De Steiners melden na de uitsprak dat ze een burgerlijke aanklacht hebben ingediend tegen Devin Wenig, voormalig CEO van eBay en Steve Wymer, die aan het hoofd stond van communicatie voor de veilingsite ten tijde van de stalkingcampagne. De Steiners gebruiken daarvoor een wet die origineel werd opgesteld om maffiapraktijken te kunnen vervolgen, en stellen dat Wenig en Wymer hun medewerkers carte blanche gaven om kritische rapportering over het platform te stoppen, op welke manier dan ook.

Beide directeuren, James Baugh en David Harville, waren in 2020 gearresteerd, samen met vijf van hun medewerkers. Daarvan zijn er al enkele veroordeeld. De eBay-personeelsleden startten een treitercampagne tegen Ina en David Steiner, het koppel achter de website EcommerceBytes. Die site en de bijhorende nieuwsbrief zijn vaak kritisch over eBay. In hun cyberstalkingcampagne stuurden eBay-medewerkers onder meer een varkensfoetus, een rouwkrans en levende insecten naar het koppel. Ze postten ook advertenties op Craigslist voor seksfeestjes bij het koppel thuis en ze vlogen naar hun stad om hen te bespioneren, waarbij ze een GPS-tracker aan hun wagen bevestigden. eBay ontsloeg de medewerkers in 2019, toen hun acties ter ore kwamen van hogere directie. Ze werden gearresteerd in 2020. James Baugh, die aan het hoofd stond voor het veiligheidsteam bij eBay, wordt nu veroordeeld tot 57 maanden celstraf en een boete van 40.000 dollar. David Harville, eBays voormalige directeur voor 'wereldwijde veerkracht', moet twee jaar achter de tralies en krijgt een boete van 20.000 dollar. Daarmee is de saga overigens nog niet helemaal voorbij. De Steiners melden na de uitsprak dat ze een burgerlijke aanklacht hebben ingediend tegen Devin Wenig, voormalig CEO van eBay en Steve Wymer, die aan het hoofd stond van communicatie voor de veilingsite ten tijde van de stalkingcampagne. De Steiners gebruiken daarvoor een wet die origineel werd opgesteld om maffiapraktijken te kunnen vervolgen, en stellen dat Wenig en Wymer hun medewerkers carte blanche gaven om kritische rapportering over het platform te stoppen, op welke manier dan ook.