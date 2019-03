Facebook-baas Zuckerberg mikt op privacy

Zo krijgen alle chatdiensten van het bedrijf versleuteling waardoor niemand van buitenaf de berichten kan lezen. WhatsApp heeft die versleuteling al, maar Facebook Messenger en de chatfunctie van Instagram nog niet. Die drie chatdiensten gaan achter de schermen op een platform draaien.

De privacy-lijn van Facebook is opvallend omdat het bedrijf de afgelopen jaren onder vuur lag door het ene na het andere schandaal. Rode draad daarbij was dat Facebook geregeld te gemakkelijk met de gegevens van zijn gebruikers omsprong. Ook kreeg Facebook veel kritiek omdat het bedrijf het mogelijk maakte dat buitenlanders verkiezingen beïnvloedden.

Zuckerberg belooft in zijn blogpost beterschap. 'Ik begrijp dat veel mensen niet denken dat Facebook zo'n op privacy gefocust platform kan of zou bouwen -- omdat we eerlijk gezegd op dit moment geen goede reputatie hebben voor het bouwen van diensten die je privacy beschermen, en we historisch gezien focusten op tools voor openlijk delen. Maar we hebben herhaaldelijk laten zien dat we kunnen groeien en diensten kunnen bouwen die mensen echt willen, inclusief op het gebied van prive-berichten en stories.'