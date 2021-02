De Australische regering nadert een overeenkomst met de techbedrijven Facebook en Google over het betalen van lokale mediabedrijven voor nieuws. Dat heeft de minister van Financiën van het land, Josh Frydenberg, gezegd.

Google dreigde eerder nog de zoekmachine in Australië te sluiten als het bedrijf door nieuwe wetgeving gedwongen wordt te betalen voor nieuws. Facebook was van plan om Australiërs te beletten nieuws op zijn platform te delen. De Australische minister Frydenberg sprak de afgelopen dagen met onder meer topman Mark Zuckerberg van Facebook en Sundar Pichai van Google, en inmiddels zouden de partijen dan toch dicht in de buurt zijn van een overeenkomst.

Compensatie

Google wil mediabedrijven gaan compenseren via het nieuwe product News Showcase. Maandag maakte de eerste grote Australische nieuwsorganisatie bekend een overeenkomst te hebben bereikt met de zoekmachine. Google heeft in Frankrijk al een deal met 121 mediabedrijven om nieuws aan te bieden.

Een woordvoerder van Google zei dat het bedrijf in gesprek is met zowel grote als kleine Australische uitgevers, terwijl een Facebook-woordvoerder aangaf dat het bedrijf aan het onderhandelen is om 'deals te sluiten die de commerciële waarde van nieuws op het platform weerspiegelen'.

