Facebook gaat het libra-project waarin het zijn eigen cryptomunt ontwikkelt, over een andere boeg gooien. Het wordt meer een betaalplatform, en minder een onafhankelijke digitale munt.

De Libra Association, het door Facebook opgericht consortium dat het betaalproject moet beheren, heeft een nieuwe versie uitgebracht van haar white paper. Daarin legt de groep uit wat ze met het betaalplatform van plan is. Belangrijkste aanpassing is dat het niet langer gaat om een digitale portefeuille voor één mondiale digitale munt. In plaats daarvan gaat het betaalplatform meerdere stablecoins aanvaarden die gelinkt zijn aan bestaande valuta.

Dat de libra-cryptomunt van Facebook het in zijn originele vorm niet zou halen, werd begin maart al duidelijk. Toen gaf Facebook aan dat het zijn originele plan voor een eigen digitale munt en digitale portefeuille ging aanpassen. Met die munt zou iedereen wereldwijd, dus ook de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht. Dat plan stoot op veel weerstand, onder meer van overheden die vreesden voor fraude en, bij uitbreiding, de financiële stabiliteit van de wereldeconomie.

In maart kwam Facebook op de proppen met het idee om zijn digitale portefeuille, genaamd Calibra, open te stellen voor andere cryptomunten. Het heeft nu die plannen verduidelijkt. Het heeft met partners gewerkt aan een aangepast ontwerp om verschillende cryptomunten te verwerken, vooral dan munten die gekoppeld zijn aan bestaand valuta zoals de dollar. Het gaat dan bijvoorbeeld om een LibraUSD, LibraEUR of LibraGBP, die elk gedekt worden door een reserve aan banktegoeden in die valuta. Op die manier wil Facebook de verschillende toezichthouders voor het plan winnen. Het zou namelijk moeten vermijden dat er een aparte munt ontstaat die buiten het toezicht van verschillende centrale banken valt (zoals dat met andere cryptomunten in de praktijk het geval is).

In principe zijn de plannen dus gepivoteerd naar een digitale betaalapp, en lijken ze wat op PayPal, maar dan met blockchain. Bedoeling is om libra in de tweede helft van het jaar te kunnen introduceren. Facebook en partners voeren inmiddels gesprekken met de autoriteiten in Zwitserland over het verkrijgen van een betalingslicentie. Ook willen ze de munt registreren bij de Amerikaanse autoriteiten tegen financiële criminaliteit als een "financiële dienstverlener".

