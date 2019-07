Facebook geeft in een mededeling aan dat de kans bestaat dat haar digitale munt Libra mogelijk later, of zelfs nooit, op de markt komt door 'regulatorische barrières'.

Libra werd in juni voorgesteld als een digitale munt op basis van blockchain, die Facebook samen met een consortium van (momenteel) honderd bedrijven wil oprichten. Facebook zelf zal onder meer wallet-diensten aanbieden onder de naam Calibra.

Maar het concept kreeg al snel veel kritiek van overheden en centrale banken wereldwijd. Die kritiek lijkt nu door te dringen tot Facebook zelf. In haar kwartaalrapport aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC spreekt het bedrijf van verschillende barrières en onduidelijke regelgeving.

"Er is geen zekerheid dat Libra, of onze producten en diensten daaraan gekoppeld, tijdig of zelfs ooit beschikbaar zullen zijn," klinkt het in de mededeling aan de SEC. Zo wijst het bedrijf er op dat er nog geen wetten zijn rond cryptomunten en dat er kritiek is vanuit verschillende overheden.

Facebook geeft ook aan dat Libra voor zichzelf risico's inhoudt. "Onze deelname in de Libra Association onderwerpt ons aan significant regulatorisch onderzoek en andere risico's die onze business, haar reputatie of financiële negatief kunnen beïnvloeden", aldus Facebook aan de SEC. Ook wijst het er op dat het bedrijf "geen aanzienlijke eerdere ervaring met digitale munten of blockchain technologie" heeft, wat het nadelig kan maken om er producten en diensten voor te ontwikkelen.

De mededeling betekent voor alle duidelijkheid niet dat Facebook haar ambities met Libra nu al opbergt. Als beursgenoteerd bedrijf is het verplicht alle risico's rond haar bedrijf op te sommen.

Wel geeft het aan dat Facebook merkt dat het meer kritiek krijgt dan eerst gedacht. In de VS kwam die onder meer van de minister van Financiën en de Amerikaanse centrale bank . Ook haar Japanse tegenhanger en de Franse minister van Financiën uitten hun bezorgdheid. Tot op heden zijn er, naast Facebook en de bedrijven die deelnemen aan Libra, nog maar weinig openlijke voorstanders van Libra.

Twee weken terug kwam Facebook zichzelf verdedigen in de Amerikaanse senaat. Maar ook daar kreeg het de wind van voren. Een senator omschreef Facebook daarbij als "een kleuter met lucifers." Vooral Facebook's jarenlange slechte reputatie rond het schenden van privacy en het doorspelen van gegevens naar derden doet velen de wenkbrauwen fronsen bij de gedachten dat het bedrijf haar eigen munt wil uitrollen.