Facebook wil in de VS 90 miljoen dollar betalen om een groepsrechtszaak te schikken waarbij het gebruikers bleef tracken op externe sites, ook al waren ze uitgelogd. Ook in België werd het bedrijf daar al voor veroordeeld.

Dat Facebook je digitale wandel en handel in kaart brengt is intussen geweten, maar dat het dat ook blijft doen nadat je je expliciet afmeldt was tien jaar geleden voor velen een verrassing. Dat leidde in Californië tot een class action rechtszaak, specifiek voor Amerikanen die sites bezochten die een like-knop hadden en dat tussen 22 april 2010 en 25 september 2011.

Concreet plaatst Facebook via die knop cookies op je toestel. In principe horen die je niet te volgen als je niet bent aangemeld, maar Facebook deed dat wel.

Eerder al in België beboet

Het verhaal klinkt mogelijk bekend want ook in ons land werd het sociale netwerk daarvoor op de vingers getikt. In 2015 al legde de Belgische Privacycommissie het bedrijf daarom een dwangsom op. Facebook verweerde zich in die periode ook meermaals door te zeggen dat het ook trackt om veiligheidsredenen.

Later probeerde het ook een Belgisch onderzoeksrapport van onder meer de KU Leuven en de VUB te weerleggen. Daarbij gaf Facebook toe dat het surfgedrag volgt, maar niet met opzet. Al weten we intussen ook dat Facebook bij grote PR-schandalen de waarheid al eens durft verdraaien en te doen alsof zaken per ongeluk of goedbedoeld worden voorgesteld, ook al is dat niet het geval.

Elke gedupeerde krijgt geld

De vergelijkbare zaak in de VS wordt nu na meer dan tien jaar waarschijnlijk met een minnelijke schikking geregeld. Een rechtbank in Californië gaf daar alvast een voorlopige toestemming voor. Hoeveel mensen er geld zullen krijgen, en hoeveel dat is, is nog niet bekend. In een andere zaak in de Amerikaanse Staat Illinois moest Facebook 650 miljoen betalen en kregen 1,6 miljoen gebruikers 397 dollar.

In de VS zijn groepsrechtszaken vrij gangbaar wanneer grote groepen gebruikers worden getroffen. In België komt dat minder vaak voor. Consumentenorganisatie Test-Aankoop trok enkele jaren geleden wel naar de rechtbank tegen Facebook omwille van het Cambridge Analytica schandaal en consumenten konden zich daarbij aansluiten. Maar in plaats van een vergoeding voor gebruikers besloot Test-Aankoop een partnerschap met Facebook aan te gaan, waarbij de gegevens van gedupeerden werden gebruikt voor een ledenwervingscampagne van Test-Aankoop.

