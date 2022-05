Vanaf deze week kan je geen nieuwe podcasts meer op het platform van Facebook zetten. De dienst sluit over een maand volledig de deuren.

Facebook zet zijn podcastdienst stop. Het sociale netwerk begon daar zo'n jaar geleden mee, in volle podcasthype. Het bedrijf ging daarmee onder meer Twitter en Spotify achterna, die beiden in podcasts investeerden.

Het lijkt er echter op dat het platform geen lang leven beschoren was. Op 3 juni wordt het alweer afgevoerd. Ook het Soundbites-platform, een hub voor korte geluidsfragmenten (shorts, maar dan in audiovorm), gaat voor de bijl. Live Audio Rooms, Facebooks antwoord op Clubhouse, wordt dan weer geïntegreerd in Facebook Live.

