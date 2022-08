Na jaren treuzelen begint Facebook met testen voor standaard end-to-end encryptie voor Messenger. De timing is niet toevallig want het bedrijf deelde deze week chats waardoor een tiener werd gearresteerd.

In een blogpost kondigt Meta aan dat bij sommige gebruikers een deel van hun vaak gebruikte chats automatisch volledige encryptie krijgen. Het gaat om een test om end-to-end encryptie aan te bieden voor alle gebruikers.

Wie vandaag chat via WhatsApp, eveneens van Meta, heeft vandaag standaard end-to-end encryptie (E2EE). Op Messenger kan dat enkel als je in de instellingen een chat als 'geheim gesprek' opstart. Meta heeft altijd gezegd dat het de ambitie was om dat ook op Messenger aan te bieden, maar het effectief invoeren sleept al jaren aan. Zo heeft WhatsApp die mogelijkheid al sinds 2014.

Tegelijk test Meta ook 'secure storage', een functie waarbij het archief van oude onversleutelde verstuurde berichten, wel versleuteld worden bewaard. Zo blijven ze wel recupereerbaar wanneer je van toestel wisselt, maar zijn ze niet toegankelijk voor ordediensten. Ook wordt er aan mogelijkheden gewerkt om berichten weer in te trekken en verwijderde berichten te synchroniseren doorheen verschillende toestellen.

Gevoelige timing

De meerwaarde van E2EE zit hem er onder meer in dat autoriteiten de chatberichten niet kunnen inkijken wanneer ze gegevens opvragen bij Meta. Hetzelfde geldt voor hackers, mocht het bedrijf ooit getroffen worden. Enkel verzender en ontvanger kunnen dat. Natuurlijk maakt dat niets uit als iemand je toestel zelf doorzoekt, want daar staan berichten opnieuw ontsleuteld.

Dat Meta net nu komt met die aankondiging is echter geen toeval. Eerder deze week raakte bekend dat een zeventienjarig meisje uit de Amerikaanse staat Nebraska wordt aangeklaagd voor een illegale abortus. De politie vond bewijzen daarvan in gesprekken op Messenger met haar moeder. Door die chatberichten op te vragen bij Meta, kregen ze inzage.

Facebook hanteert die techniek wel vaker. Zo raakte begin deze maand bekend dat het nog steeds mogelijk is om advertenties die oproepen tot geweld of haat probleemloos worden goedgekeurd. Amper een paar dagen later pakte Facebook uit met het nieuws dat het wel degelijk actief werk maakt van het verwijderen van schadelijk materiaal.

In een blogpost kondigt Meta aan dat bij sommige gebruikers een deel van hun vaak gebruikte chats automatisch volledige encryptie krijgen. Het gaat om een test om end-to-end encryptie aan te bieden voor alle gebruikers.Wie vandaag chat via WhatsApp, eveneens van Meta, heeft vandaag standaard end-to-end encryptie (E2EE). Op Messenger kan dat enkel als je in de instellingen een chat als 'geheim gesprek' opstart. Meta heeft altijd gezegd dat het de ambitie was om dat ook op Messenger aan te bieden, maar het effectief invoeren sleept al jaren aan. Zo heeft WhatsApp die mogelijkheid al sinds 2014.Tegelijk test Meta ook 'secure storage', een functie waarbij het archief van oude onversleutelde verstuurde berichten, wel versleuteld worden bewaard. Zo blijven ze wel recupereerbaar wanneer je van toestel wisselt, maar zijn ze niet toegankelijk voor ordediensten. Ook wordt er aan mogelijkheden gewerkt om berichten weer in te trekken en verwijderde berichten te synchroniseren doorheen verschillende toestellen.De meerwaarde van E2EE zit hem er onder meer in dat autoriteiten de chatberichten niet kunnen inkijken wanneer ze gegevens opvragen bij Meta. Hetzelfde geldt voor hackers, mocht het bedrijf ooit getroffen worden. Enkel verzender en ontvanger kunnen dat. Natuurlijk maakt dat niets uit als iemand je toestel zelf doorzoekt, want daar staan berichten opnieuw ontsleuteld.Dat Meta net nu komt met die aankondiging is echter geen toeval. Eerder deze week raakte bekend dat een zeventienjarig meisje uit de Amerikaanse staat Nebraska wordt aangeklaagd voor een illegale abortus. De politie vond bewijzen daarvan in gesprekken op Messenger met haar moeder. Door die chatberichten op te vragen bij Meta, kregen ze inzage.Facebook hanteert die techniek wel vaker. Zo raakte begin deze maand bekend dat het nog steeds mogelijk is om advertenties die oproepen tot geweld of haat probleemloos worden goedgekeurd. Amper een paar dagen later pakte Facebook uit met het nieuws dat het wel degelijk actief werk maakt van het verwijderen van schadelijk materiaal.