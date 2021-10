Onder de namen Project Cambria en Project Nazaré kondigt Facebook de komst van een high-end VR headset en een nieuw soort augmented reality headset aan. Al steunen beiden momenteel vooral op beloftes.

Project Cambria moet in de loop van 2022 op de markt komen en moet een VR headset worden met de laatste nieuwe technologie. Een prijskaartje is er nog niet, maar Facebook geeft aan dat deze een stuk duurder in de markt wordt gezet dan haar huidig aanbod met Oculus.

Het gaat om een standalone headset met onder meer betere sensoren. Wel gaat het om een volledig nieuw toestel en dus geen vervanger of opvolger van de Quest 2 of 3.

Onder de nieuwe functies zitten onder meer realistischere avatars, maar ook betere sensoren waarbij bijvoorbeeld ook je virtuele mond meebeweegt als je praat.

Project Nazaré wordt de eerste augmented reality bril van Facebook. De ambitie van het bedrijf is om de bril dezelfde afmetingen en gewicht mee te geven als een gewone bril. Al geeft CEO Mark Zuckerberg zelf aan dat het toestel nog volop in ontwikkeling is.

Het verschil met een VR-bril is dat een AR-bril de realiteit combineert met virtuele objecten. In een demo op Facebook Connect, waar de brillen werden aangekondigd, werd onder meer getoond van hoe mensen een virtueel gezelschapsspel aan tafel speelden.

Nog volop in ontwikkeling

Wel blijft het voor beide toestellen voorlopig iets wat nog niet bestaat. In VR heeft Facebook intussen al enkele jaren ervaring, maar belooft het bedrijf nu de lat hoger te leggen op technologisch vlak.

AR, Project Nazaré, is nieuwer terrein en hier geeft Zuckerberg zelf aan dat er nog veel werk voor de boeg is, maar dat het bedrijf vooruitgang boekt.

De vraag blijft wel of dat echt zo is, of dat Facebook vooral publiek en aandeelhouders wil warm houden. Facebook kondigde enkele dagen geleden nog aan dat het een stevig deel van haar inkomsten in de metaverse, een virtuele wereld, zal investeren en headsets als deze moeten dat uiteindelijk ten gelde maken.

Maar voorlopig blijft het vooral bij aankondigingen van dingen die op dit moment even virtueel zijn als de wereld waar Facebook naartoe wil. We willen niet beweren dat ze er nooit zullen komen, maar Facebook heeft intussen wel een jarenlange reputatie van indrukwekkende beloftes die achteraf halve of hele leugens bleken te zijn.

Project Cambria moet in de loop van 2022 op de markt komen en moet een VR headset worden met de laatste nieuwe technologie. Een prijskaartje is er nog niet, maar Facebook geeft aan dat deze een stuk duurder in de markt wordt gezet dan haar huidig aanbod met Oculus.Het gaat om een standalone headset met onder meer betere sensoren. Wel gaat het om een volledig nieuw toestel en dus geen vervanger of opvolger van de Quest 2 of 3.Onder de nieuwe functies zitten onder meer realistischere avatars, maar ook betere sensoren waarbij bijvoorbeeld ook je virtuele mond meebeweegt als je praat.Project Nazaré wordt de eerste augmented reality bril van Facebook. De ambitie van het bedrijf is om de bril dezelfde afmetingen en gewicht mee te geven als een gewone bril. Al geeft CEO Mark Zuckerberg zelf aan dat het toestel nog volop in ontwikkeling is.Het verschil met een VR-bril is dat een AR-bril de realiteit combineert met virtuele objecten. In een demo op Facebook Connect, waar de brillen werden aangekondigd, werd onder meer getoond van hoe mensen een virtueel gezelschapsspel aan tafel speelden.Wel blijft het voor beide toestellen voorlopig iets wat nog niet bestaat. In VR heeft Facebook intussen al enkele jaren ervaring, maar belooft het bedrijf nu de lat hoger te leggen op technologisch vlak.AR, Project Nazaré, is nieuwer terrein en hier geeft Zuckerberg zelf aan dat er nog veel werk voor de boeg is, maar dat het bedrijf vooruitgang boekt.De vraag blijft wel of dat echt zo is, of dat Facebook vooral publiek en aandeelhouders wil warm houden. Facebook kondigde enkele dagen geleden nog aan dat het een stevig deel van haar inkomsten in de metaverse, een virtuele wereld, zal investeren en headsets als deze moeten dat uiteindelijk ten gelde maken.Maar voorlopig blijft het vooral bij aankondigingen van dingen die op dit moment even virtueel zijn als de wereld waar Facebook naartoe wil. We willen niet beweren dat ze er nooit zullen komen, maar Facebook heeft intussen wel een jarenlange reputatie van indrukwekkende beloftes die achteraf halve of hele leugens bleken te zijn.