Na de onthullingen over de schadelijkheid van Instagram belooft Facebook dat het jongeren naar andere content zal leiden als ze te lang naar dezelfde dingen kijken. De vraag is of Facebook daarmee de jongeren, of vooral zichzelf wil beschermen.

Nadat vorige week bekend raakte dat Facebook zeer goed weet hoe schadelijk instagram is voor het zelfbeeld van jonge gebruikers, komt het bedrijf met een reeks beloftes om het platform beter te maken. In Amerikaanse media zegt vicepresident voor global affairs Nick Clegg dat er aanpassingen komen.

Algoritmes 'moeten verantwoordelijk worden gehouden, indien nodig door regulering zodat mensen kunnen nagaan dat wat onze systemen zeggen dat ze doen, ook echt gebeurt.' Aldus Clegg in het CNN-programma State of the Union

Aanvullend belooft hij dat jonge gebruikers beter worden beschermd.'We gaan iets introduceren dat een aanzienbaar verschil gaat maken. Als het systeem ziet dat de tiener naar dezelfde content keer op keer kijkt, en dat niet goed is voor hun welzijn, dan duwen we ze richting andere content,' zegt Clegg aan CNN. Aanvullend zullen tieners ook een melding krijgen dat ze even moeten pauzeren van Instagram.

Veel beloftes, weinig resultaat

Dat Facebook beterschap belooft in haar algoritmes na een schandaal is intussen al enkele jaren modus operandi bij Facebook. In 2020 beloofde het zo te onderzoeken of haar algoritmes racistisch waren. In 2018 zorgde dat algoritme er voor dat steunbetuigingen na een aardbeving met ballonnen en confetti werden verfraaid.

Of het die belofte zal nakomen is onduidelijk. Zo beloofde het na de mislukte staatsgreep in de VS dat gebruikers niet langer politiek getinte groepen zouden gesuggereerd krijgen. Dat bleek een paar weken later al niet te kloppen.

Maar ook inkijk in haar werking en algoritmes is iets waar Facebook absoluut geen onafhankelijk onderzoek naar wil. Zo worden onderzoekers die dat doen resoluut geweerd van het platform.

Wat Facebook doorgaans wil doen met zulke toegevingen, is voorkomen dat parlementen wetten stemmen die Facebook strenger aanpakken dan wat het zelf wil. Zo beloofde Zuckerberg in 2019 meer focus op privacy, maar gaf het dit jaar nog externe medewerkers toegang tot de messenger-berichten van iedereen.

Doorgaans wordt er na nieuwe schandalen zaken verstrengd en meer openheid beloofd in combinatie met excuses of de belofte dat het niet meer zal gebeuren, en vervolgens gebeurt het opnieuw.

