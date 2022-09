Google trekt de stekker uit Stadia, zijn streamingdienst voor games. De dienst kon bijna drie jaar na de lancering nog niet het verhoopte aantal gamers lokken, zegt het bedrijf.

Stadia was een poging van Google om in concurrentie te gaan met consoles als Playstation en Xbox. Via Stadia speelden gamers via de cloud op hun smartphone of televisie. Stadia werd in maart 2019 aangekondigd, en was sinds november 2019 ook officieel beschikbaar in België. Op dat moment was cloud gaming wel nog een technologisch huzarenstukje maar tot grootschalige adoptie kwam het nooit. Sinds de eigen Google-gamestudio vorig jaar de deuren sloot was het eigenlijk al duidelijk dat de toekomst van Stadia niet positief oogde. Geruchten over het nakende einde van Stadia doken herhaaldelijk op, zeker nadat Google zelf ook al aangaf dat de toekomst van Stadia vooral in white-label partnerships lag.

Abonnees zullen hun aangekochte en geclaimde games nog kunnen spelen tot 18 januari, maar daarna is het definitief gedaan met Stadia. Wie de Stadia-hardware (controller en Chromecast) kocht via de Google Store, zal een terugbetaling krijgen. Ook de aangekochte games belooft Google volledig terug te betalen, al is het nog even wachten op extra uitleg over de te volgen procedure.

Google geeft verder in een blogpost aan dat het nog mogelijkheden ziet om de technologie achter Stadia elders in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij videoplatform YouTube, de appwinkel Google Play of bij projecten met augmented reality. Maar Stadia als merk krijgt dus wel een plaats in het ondertussen al goed gevulde Google-kerkhof.

Stadia was een poging van Google om in concurrentie te gaan met consoles als Playstation en Xbox. Via Stadia speelden gamers via de cloud op hun smartphone of televisie. Stadia werd in maart 2019 aangekondigd, en was sinds november 2019 ook officieel beschikbaar in België. Op dat moment was cloud gaming wel nog een technologisch huzarenstukje maar tot grootschalige adoptie kwam het nooit. Sinds de eigen Google-gamestudio vorig jaar de deuren sloot was het eigenlijk al duidelijk dat de toekomst van Stadia niet positief oogde. Geruchten over het nakende einde van Stadia doken herhaaldelijk op, zeker nadat Google zelf ook al aangaf dat de toekomst van Stadia vooral in white-label partnerships lag.Abonnees zullen hun aangekochte en geclaimde games nog kunnen spelen tot 18 januari, maar daarna is het definitief gedaan met Stadia. Wie de Stadia-hardware (controller en Chromecast) kocht via de Google Store, zal een terugbetaling krijgen. Ook de aangekochte games belooft Google volledig terug te betalen, al is het nog even wachten op extra uitleg over de te volgen procedure.Google geeft verder in een blogpost aan dat het nog mogelijkheden ziet om de technologie achter Stadia elders in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij videoplatform YouTube, de appwinkel Google Play of bij projecten met augmented reality. Maar Stadia als merk krijgt dus wel een plaats in het ondertussen al goed gevulde Google-kerkhof.