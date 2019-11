Google gaat strenger toekijken op politieke advertenties. Onder meer duidelijk vervalste beelden of claims worden niet langer toegelaten.

Google had eerder de gerichtheid van politieke advertenties al beperkt tot leeftijd, geslacht en postcode. Dat wordt volgend jaar geleidelijk aan wereldwijd uitgerold, beginnend met de Britse verkiezingen later dit jaar.

In een blogpost legt het bedrijf uit dat deepfakes of vervalste digitale beelden en video's niet zijn toegelaten. Ook duidelijk valse claims die het vertrouwen of de deelname in het democratisch proces kunnen ondermijnen zijn niet toegelaten.

Een voorbeeld daarvan zijn advertenties die beweren dat je per sms kan stemmen, of een verkeerde datum tonen. Door die advertenties aan bepaalde kiezersgroepen te tonen kan er verwarring ontstaan. In de VS is er bijvoorbeeld geen stemplicht. Bovendien moeten kiezers zich op voorhand registreren. Dat maakt het systeem er vaak vatbaarder voor misinformatie.

Vandaag kan je bij advertenties, zowel in de VS als Europa, al zien wie er voor betaalde en op wie ze gericht zijn. Vanaf 3 december trekt Google dat open naar de individuele staten in de VS. Dat wil zeggen dat ook lokale kandidaten en verkiezingsrondes onder het advertentiebeleid vallen.

Google zweert politieke advertenties niet af, net zoals Facebook en in tegenstelling tot Twitter . Over valse claims in die advertenties lijkt Google wel een duidelijker standpunt in te nemen dan Facebook. Mark Zuckerberg gaf aan dat Facebook feitelijk foute uitspraken van politici, ook in advertenties, niet zou bannen., maar toen hij daarover ondervraagd werd in een hoorzitting, moes de topman toegeven dat daarbij veel afhangt van de context.