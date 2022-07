Google gaat de eerste prototypes van een nieuwe bril voor augmented reality (AR) snel beginnen testen. De bril moet gebruikers in hun dagelijks leven kunnen bijstaan.

Dat schrijft de techgigant in een blogpost. De eerste kleinschalige testen buiten de muren van het testlab moeten vanaf volgende maand worden uitgevoerd. Er gaat daarbij onder meer worden gekeken naar navigatie, iets waarvoor je de echte wereld nodig hebt. Eerdere labtesten draaiden al om vertaling in real time.

De AR-toestellen bevatten een scherm op de lens, en meerdere microfoons en camera's, maar Google is snel om te benadrukken dat de bril beperkte functionaliteit zal hebben. De prototypes zullen bijvoorbeeld geen foto's en video's kunnen maken, maar de gegevens van de camera worden bijvoorbeeld gebruikt om menu's te vertalen, aldus Juston Payne, group product manager voor AR-producten bij Google.

Het is duidelijk dat Google de fouten met zijn vorige AR-bril, de Google Glass, wil vermijden. Die kwam bijna tien jaar geleden uit maar kreeg snel tegenkanting van het brede publiek. Een en ander leidde bijvoorbeeld tot de bijnaam 'glassholes' voor de dragers ervan, omdat je gefilmd zou worden als je iemand met de bril tegenkwam. De consumentenversie van Google Glass wordt al even niet meer verkocht, de Enterprise Edition, bedoeld voor bedrijven, bestaat nog wel.

