Internetgigant Google wil dankzij artificiële intelligentie in de toekomst zijn diensten aanbieden in de duizend meest gesproken talen ter wereld. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt.

Wereldwijd bestaan er meer dan zevenduizend talen, maar Google biedt zijn diensten momenteel in 'slechts' 130 talen aan. Het Californische bedrijf wil dat aantal met behulp van AI fors uitbreiden. Het wil zich daarvoor niet alleen baseren op beschikbare teksten op het internet, maar ook op video's, beelden en losse woorden.

Geluidsfragmenten

Google is daarom op op zoek naar een breed scala aan geluidsfragmenten uit verschillende gemeenschappen, vooral voor talen waarvan niet veel geschreven materiaal voorhanden is. Naarmate het project vordert, is Google van plan de vorderingen te integreren in zijn producten, waaronder YouTube, zijn digitale toetsenborden en Google Translate. Op die manier moet het voor mensen gemakkelijker worden om onlinediensten in hun moedertaal te gebruiken en relevante inhoud te vinden.

Naast andere door kunstmatige intelligentie mogelijk gemaakte vorderingen heeft Google ook instrumenten ontwikkeld om bosbranden in realtime te identificeren en te volgen aan de hand van satellietbeelden. Het bedrijf maakt deze informatie vervolgens beschikbaar op Google Maps en zijn zoekmachine, waardoor mensen worden gewaarschuwd voor gevaar en hulpverleners kunnen voorspellen hoe branden zich ontwikkelen en verspreiden.

