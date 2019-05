De Britse provider EE, een dochter van British Telecom, is de eerste om in het Verenigd Koninkrijk een 5G-netwerk uit te rollen.

EE komt zo in het lijstje met Verizon en Swisscom, die de eersten waren om in respectievelijk de Verenigde Staten en Zwitserland een eigen commercieel 5G-netwerk te starten.

Het goedkoopste 5G-abonnement dat EE aanbiedt kost 54 pond per maand, en een eenmalige betaling van 170 pond voor een compatibele telefoon. Daarvoor krijgen klanten 10GB aan data inbegrepen, wat niet geweldig veel is, als je aan een snelheid van 20 Gbps over 5G surft.

Het gaat om een trage uitrol. Het netwerk zal initieel alleen in het centrum van enkele lanceringssteden te gebruiken zijn. Daarbuiten zullen de snelheden voor gebruikers, 5G-contract of niet, gewoon naar 4G, 3G of edge gaan, afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is.

De fysieke kabels die het netwerk moeten aansturen, hebben op dit moment ook maar een totale capaciteit van 10 Gbps, die verdeeld moet worden over de klanten. Aan echte maximumsnelheden kom je dus nog niet meteen. Wel zou het beter moeten zijn dan de 30 Mbps die EE over 4G levert volgens de onderzoekers van OpenSignal.

5G is de opvolger van 4G, en moet klanten mobiele data leveren aan hogere snelheden, iets wat onder meer gezien wordt als een voordeel voor de uitbouw van zelfrijdende wagens.

In ons land is de veiling voor het 5G-spectrum, die een commercieel netwerk moet mogelijk maken, enkele maanden geleden nog uitgesteld tot na 2020.