Hootsuite neemt Sparkcentral volledig over. Daarmee krijgt het Belgische bedrijf een nieuwe thuishaven in Canada, maar kunnen de Belgische activiteiten ook opnieuw groeien.

Hootsuite focust zich net zoals Sparkcentral op communicatie via social media en chatapplicaties. Hoewel beiden van oorsprong in dezelfde vijver zaten, verlegde Sparkcentral de laatste jaren haar focus richting customer care, waar Hootsuite zich toelegt op sales en marketing. Sparkcentral wordt zo dus een derde poot van het bedrijf.

'Er was vorig jaar al interesse, maar we waren er toen nog niet klaar voor,' zegt Christoph Neut, CEO van Sparkcentral aan Data News. 'Intussen zijn de Amerikaanse investeerders uitgekocht door LRM en Group MC, ben ik CEO geworden en staat het bedrijf weer op de rails. Maar we hebben nog steeds goede software en daardoor is Hootsuite bij ons opnieuw komen aankloppen.'

Groeien in België

Hoeveel Hootsuite betaalt voor de overname is niet bekend. Maar de Canadezen kopen niet enkel de technologie. 'Ze nemen honderd procent van de aandelen en honderd procent van de mensen over,' zegt Neut. Momenteel gaat het om een dertigtal mensen, maar het is wel de bedoeling om opnieuw te groeien in België.

'Ik sprak gisteren nog met Tom Keizer, de CEO van Hootsuite, en het is de bedoeling dat hun pijler rond customer care volledig in België, in Hasselt, wordt gecentraliseerd. Vandaag zijn dat een dertigtal mensen, maar hij verwacht dat dat er twee tot drie keer meer zullen worden.'

'We verwachten dat er significante budgetten onze richting uitkomen, maar ook dat we ons platform wereldwijd kunnen verkopen. Dat misten we. We hebben heel goede software, ik ben trots op onze ingenieurs, ze zijn wereldtop, maar we hebben niet de middelen om het commercieel uit te dragen. Nu ligt dat anders want we komen bij de grootste speler in ons segment, met een CEO die zeer veel ambitie heeft.

Woelige jaren, nieuwe toekomst

Voor het Hasseltse bedrijf lijkt daarmee een woelige periode definitief afgesloten. Nadat oprichter Davy Kestens onder druk van toenmalige investeerders in 2018 moest vertrekken, kwam de Amerikaan Joe Gagnon aan boord. Die vertrok begin dit jaar waarbij Christoph Neut, sinds 2016 bij het bedrijf, CEO werd.

Operationeel werd er flink bespaard, het aantal mensen ging naar omlaag. Het kantoor in San Francisco ging dicht en inhoudelijk ging het bedrijf zich de afgelopen jaren meer focussen op customer care. 'Dat is een niche, maar wel een die ze bij Hootsuite misten,' zegt Neut. 'We zijn heel complementair, maar tegelijk hebben we door de overname ook ontdekt dat we dezelfde technologiestack gebruiken met dezelfde backendsystemen, onder meer op Amazon.'

Neut zelf wordt voortaan vicepresident sales. Hij komt in het directiecomité van Hootsuite en blijft ook verantwoordelijk voor het expertisecentrum dat Sparkcentral wordt.

De naam Sparkcentral verandert op dit moment enkel naar 'Sparkcentral by Hootsuite'. Op termijn zal de software van het bedrijf wel worden geïntegreerd in Hootsuite, of de naam nadien nog blijft bestaan is nog niet duidelijk.

Hootsuite zelf bestaat sinds 2008 en heeft haar hoofdzetel in het Canadese Vancouver. Het bedrijf wordt sinds deze zomer geleid door Tom Keiser, die tot dan COO van Zendesk was. Het bedrijf heeft vandaag meer dan 200.000 betalende accounts. Voor België en Nederland samen gaat het om meer dan 5.000 klanten.

