Huawei wil deel 5G-productie van China naar Europa verhuizen

Huawei wil een deel van zijn apparatuur voor 5G-netwerken in Europa gaan bouwen. De verplaatsing vanuit China moet tot meer vertrouwen leiden, zegt topman en oprichter Ren Zhengfei tegen de Canadese krant The Globe and Mail. Sommige Europese lidstaten kijken argwanend naar het Chinese bedrijf, maar er komt (vooralsnog) geen Europese ban.

Ren Zhengfei, de oprichter en CEO van Huawei

Huawei wil ook een onderzoeksafdeling vanuit de Verenigde Staten verplaatsen naar Canada. Huawei nam dit jaar al 300 personeelsleden aan in Canada, waarmee er nu 1200 werknemers zijn in dat land. In de VS ging het personeelsbestand juist omlaag van 850 naar 250 werknemers. Die beweging heeft te maken met de steeds moeilijkere positie die Huawei in de VS heeft. Huawei staat op een zwarte lijst van het Witte Huis en mag nauwelijks nog zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Dinsdag vond in Brussel een bijeenkomst van de Europese telecomministers plaats. Voorafgaand waarschuwde Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de EU-landen voor spionagepraktijken door Huawei. Hij maande hen aan om beroep te doen op Europese leveranciers van 5G-netwerkapparatuur, zoals Nokia of Ericsson. EU-lidstaten beducht voor risico's Een ban van Chinese leveranciers spraken de Europese ministers niet uit, maar het veiligheidsaspect laat hen ook niet onberoerd. Zonder Huawei bij naam te noemen, spraken de EU-ministers af dat de lidstaten bij de toewijzing van contracten voor de uitrol van 5G ook rekening moeten houden met de politieke omstandigheden in de landen van herkomst van de leveranciers. De Europese ministers beklemtonen dat de invoering van 5G technologische veranderingen in de hand zal werken die "bijzondere aandacht voor de risicoprofielen van individuele leveranciers vereisen". Experts inzake cyberveiligheid werken aan een set criteria en maatregelen die moeten helpen om de risico's op te vangen. "Er bestaan risico's voor de samenleving. We moeten die zonder naïviteit aanpakken", zei Eurocommissaris voor Interne Markt Thierre Breton. De Fransman wees ook op het belang van een gelijk speelveld voor de bedrijven, bijvoorbeeld op vlak van subsidies. Huawei zelf ontkent dat het nauwe banden heeft met het communistische regime in Peking. Door een deel van de productie van 5G-apparatuur naar Europa te verhuizen, hoop het bedrijf het vertrouwen terug te winnen. Om dezelfde reden startte Huawei eerder al een website die valse geruchten moet ontkrachten en opende het een Cyber Security Transparency Center in Brussel. Lees ook: 'Nog geen enkel bewijs gezien dat de beschuldigingen van de VS tegen Huawei ondersteunt' 'Er is nog geen achterdeur gevonden in de apparatuur van Huawei'