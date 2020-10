De Ierse dataregulator is twee onderzoeken gestart naar Facebook, gericht op hoe Instagram omgaat met de gegevens van minderjarigen.

De onderzoeken zijn vorige maand al gestart maar het nieuws komt nu pas naar buiten via de Britse krant The Telegraph. Tegenover Reuters bevestigt DPC, de hoofd dataregulator van de EU dat er onderzoeken zijn opgestart. Dat gebeurde na klachten rond de verwerking van data van minderjarigen. Het onderzoek zelf wordt door de Ierse regulator gevoerd omdat daar het Europese hoofdkwartier van Facebook, het moederbedrijf van Instagram, zit.

Een van de beweringen is dat Instagram 'adressen' (mogelijk e-mailadressen) en telefoonnummers van minderjarigen publiek zou maken. Een klacht die werd ingediend door David Stier, een Amerikaanse data scientist.

Het ene onderzoek bekijkt of Facebook die data wettelijk mag verwerken en of het daarbij de gepaste beschermingen en beperkingen hanteert bij Instagram. Het andere onderzoek gaat breder en onderzoekt of Facebook haar verplichtingen als data controller naleeft. Het gaat dan over transparantie rond Instagram-profielen en accountinstellingen en of die de datawetgeving naleeft.

