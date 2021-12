Volgens bronnen van Reuters verlopen de onderhandelingen over een chipfabriek tussen Italië en Intel 'intenser'. Begin volgend jaar volgt er een aankondiging over de plannen van de chipfabrikant.

Intel wil de komende tien jaar tachtig miljard euro investeren in chipfabrieken in Europa. Het gaat om meerdere locaties, maar in welke landen er wordt geïnvesteerd is nog niet duidelijk. Duitsland en Frankrijk werden lange tijd als grootste kanshebbers genoemd. Maar ook Polen, Nederland en België staan de longlist.

Sinds oktober springt ook Italië in de kijker als land dat meedingt naar een fab (chipfabriek). Nu zeggen twee bronnen aan Reuters dat die gesprekken tempo nemen. Het zou gaan om een investering van acht miljard euro, zo'n tien procent van wat Intel in Europa wil uitgeven, weliswaar gespreid over tien jaar.

Formeel geeft Intel geen commentaar op de gesprekken. Het zegt dat het constructieve gesprekken voert met overheden in meerdere EU-landen. Eerder zei CEO Pat Gelsinger dat het bedrijf begin 2022 locaties wil aankondigen.

Strategiewijziging

Intel kondigde dit jaar aan dat het opnieuw stevig investeert in chipfabrieken en dat een groot deel van die investering voor Europa is weggelegd. Het bedrijf gaat voor het eerst ook chips voor anderen produceren.

Vanuit Europa is er vooral nood aan meer lokale productie. Door corona is de vraag naar elektronica toegenomen en wordt duidelijk dat de sector zeer gevoelig is aan productiestoringen en geen enkele buffer heeft. Daarom wil Europa op termijn veel meer op eigen bodem produceren, zodat het minder afhankelijk is van leveringen vanuit de VS of Azië.

