De Russische securityspecialist Kaspersky ziet geen technische redenen voor de waarschuwing van de Duitse federale cyberbeveiligingsautoriteit rond het gebruik van de antivirussoftware. 'Een louter politieke beslissing', klinkt het.

De Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) adviseert bedrijven om geen gebruik meer te maken van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky. De antivirusleverancier is duidelijk 'not amused'. 'Dit besluit is niet gebaseerd op een technische beoordeling van onze producten maar op politieke gronden', reageert het bedrijf in een uitgebreide reactie. In de mededeling geeft Kaspersky aan dat het zal blijven samenwerken met de BSI om opheldering te krijgen over het besluit en om de zorgen van BSI 'en andere regelgevers' helemaal weg te nemen.

Het is niet de eerste keer dat het vertrouwen in Kaspersky in vraag gesteld wordt. In 2017 werd Kaspersky bijvoorbeeld geweerd als softwareleverancier voor de Amerikaanse overheid wegens mogelijke banden met Rusland, ook Europol zette toen de samenwerking met het bedrijf stop. In 2018 stelde het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) nog dat het geen enkele aanleiding zag om het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab uit te faseren bij Belgische overheidsinstanties. De infrastructuur voor dataverwerking werd in dat jaar trouwens verplaatst naar Zwitserland. 'Sindsdien worden schadelijke en verdachte bestanden die vrijwillig worden gedeeld door gebruikers van Kaspersky-producten in Duitsland verwerkt in twee datacenters in Zürich', zo benadrukt het bedrijf nu. In 2020 werd de migratie naar Zwitersland overigens helemaal afgerond.

Kaspersky zegt in de persmededeling nu dat het 'een wereldwijd opererend particulier cybersecuritybedrijf is' en dat het 'geen banden met de Russische of enige andere overheid' heeft. Het bedrijf wijst er ook op dat de beveiliging en integriteit van de datadiensten en engineering bevestigd zijn door onafhankelijke instanties en een niet nader genoemde 'big four' auditor. In een poging om de klanten helemaal gerust te stellen meldt het bedrijf tot slot ook nog dat iedereen de volledige documentatie én de broncode van alle software kan en mag inkijken. Het gaat dan zowel om de consumentensoftware als de oplossingen voor bedrijven zoals Kaspersky Endpoint Security (KES) en Kaspersky Security Center (KSC).

De Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) adviseert bedrijven om geen gebruik meer te maken van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky. De antivirusleverancier is duidelijk 'not amused'. 'Dit besluit is niet gebaseerd op een technische beoordeling van onze producten maar op politieke gronden', reageert het bedrijf in een uitgebreide reactie. In de mededeling geeft Kaspersky aan dat het zal blijven samenwerken met de BSI om opheldering te krijgen over het besluit en om de zorgen van BSI 'en andere regelgevers' helemaal weg te nemen.Het is niet de eerste keer dat het vertrouwen in Kaspersky in vraag gesteld wordt. In 2017 werd Kaspersky bijvoorbeeld geweerd als softwareleverancier voor de Amerikaanse overheid wegens mogelijke banden met Rusland, ook Europol zette toen de samenwerking met het bedrijf stop. In 2018 stelde het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) nog dat het geen enkele aanleiding zag om het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab uit te faseren bij Belgische overheidsinstanties. De infrastructuur voor dataverwerking werd in dat jaar trouwens verplaatst naar Zwitserland. 'Sindsdien worden schadelijke en verdachte bestanden die vrijwillig worden gedeeld door gebruikers van Kaspersky-producten in Duitsland verwerkt in twee datacenters in Zürich', zo benadrukt het bedrijf nu. In 2020 werd de migratie naar Zwitersland overigens helemaal afgerond.Kaspersky zegt in de persmededeling nu dat het 'een wereldwijd opererend particulier cybersecuritybedrijf is' en dat het 'geen banden met de Russische of enige andere overheid' heeft. Het bedrijf wijst er ook op dat de beveiliging en integriteit van de datadiensten en engineering bevestigd zijn door onafhankelijke instanties en een niet nader genoemde 'big four' auditor. In een poging om de klanten helemaal gerust te stellen meldt het bedrijf tot slot ook nog dat iedereen de volledige documentatie én de broncode van alle software kan en mag inkijken. Het gaat dan zowel om de consumentensoftware als de oplossingen voor bedrijven zoals Kaspersky Endpoint Security (KES) en Kaspersky Security Center (KSC).