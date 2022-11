Datacenterspeler LCL gaat het aantal zonnepanelen naast haar datacenter in Gembloux stevig optrekken van 2.000 naar 3.300. Daarmee zal ongeveer een derde van het energieverbruik lokaal worden geproduceerd.

Wallonia One, zoals het datacenter formeel heet, heeft sinds begin 2021 zo'n tweeduizend zonnepanelen samen goed voor 971 MHw. Dat was op dat moment voldoende voor het toenmalig verbruik, of een vijfde als het datacenter vol zou zitten. Later in 2021 nam LCL het bewuste datacenter over van Engie Cofely en nu maakt LCL bekend dat het aantal fotovoltaïsche panelen wordt uitgebreid met 1.300.

De aankondiging komt er net nu een studie van het BIPT er op wijst dat de meeste datacenterspelers in ons land nog geen al te grote stappen zetten om te vergroenen. LCL trekt als colocatiespeler al een tijd de kaart van duurzaamheid met de ambities om de ecologische impact van haar datacenters zo klein mogelijk te maken.

Zo zijn er volgens de studie (gebaseerd op de situatie begin dit jaar) momenteel nog maar twee datacenterspelers met zonnepanelen: LCL en Google. Al weet Data News dat onder meer ook Unix-Solutions intussen haar datacenters heeft voorzien van zonnepanelen.

De Sutter: 'Nog veel werk aan de winkel'

De aankondiging van LCL gebeurde in aanwezigheid van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter. Zij liet naar aanleiding van de studie door het BIPT nog weten dat ze hoopt dat meer datacenterspelers kiezen voor vergroening 'zowel om ecologische als economische redenen,' gezien de hoge energieprijzen.

'Er is nog veel werk aan de winkel voor datacenters want voor velen is het geen prioriteit,' klinkt het. Al is het momenteel niet de bedoeling om dat noodzakelijk te koppelen aan nieuwe regels. 'We gaan de situatie nu verder analyseren en met de sector kijken of er maatregelen nodig zijn. Maar we staan daarbij open voor suggesties uit de sector zelf. Als het niet nodig is om te reguleren dan gaan we dat ook niet doen.'

