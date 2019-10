De vliegende taxi's van het Duitse bedrijf Lilium zijn een stap dichterbij gekomen. Nadat ze verticaal opstegen, haalden de bemande toestellen snelheden van 100 kilometer per uur. Het bedrijf gaat de snelheid opvoeren en gaat nu testen met topsnelheden van 300 kilometer per uur.

Uit de eerste testvlucht in mei was al duidelijk dat de toestellen verticaal kunnen opstijgen en landen. Nu slaagt Lilium er ook in om de taxi in de lucht te laten manoeuvreren en aan snelheden van 100 kilometer per uur te laten vliegen.

De Duitse start-up wil in 2025 honderden elektrisch aangedreven voertuigen op de markt brengen, in meerdere plaatsen. Ze moeten dan een bereik van ongeveer 300 kilometer hebben. Zo kunnen ze van stad naar stad vliegen, en zijn ze niet beperkt tot vluchten binnen steden. Een Lilium zou dan binnen een uur van Amsterdam naar Brussel kunnen vliegen.

Lilium heeft daarvoor een veteraan uit de luchtvaart ingeschakeld, Yves Yemsi. Hij is aangesteld als leider van het programma. Yemsi werkte eerder aan de Airbus A350, een veelgebruikt passagiersvliegtuig.

De taxi's van Lilium hebben vijf stoelen aan boord. Onder de romp zitten 36 kleine straalmotoren. Het toestel heeft ook vleugels. De taxi's stijgen verticaal op, net als helikopters, maar qua uiterlijk lijken ze meer op vliegtuigen. De vliegende taxi's van concurrenten als Airbus en Volocopter doen met hun rotoren meer aan drones denken.

Die laatste voerde vandaag nog een geslaagde testvlucht uit in Singapore. Daarmee lijkt het tijdperk van commerciële taxivluchten stilaan in zicht, al temperde Chris Tampère, docent verkeer en infrastructuur aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, die verwachtingen in het laatste nummer van Data News. Ook volgens Mark Vanlook, CEO van Droneport, bestaat er momenteel nog te weinig sociaal draagvlak voor personenvervoer via drones.