Met Novi sluit meteen ook een van de laatste restanten van Facebooks project om een eigen cryptomunt uit te geven.

Het pilootprogramma voor Novi sluit in september. Het programma moest de mogelijkheden testen voor Facebook-moeder Meta om een eigen digitale wisseldienst voor valuta op te zetten. De piloot draaide sinds oktober 2021 in Guatemala en delen van de Verenigde Staten.

De cryptoportemonnee van Novi was initieel gebouwd om het Diem-project te ondersteunen. Je zou met de software wallet snel transacties in de cryptomunt van Facebook kunnen doen. Voor de piloot gebruikte Novi echter de Paxos stablecoin, omdat Diem niet klaar was en er waarschijnlijk ook gewoon niet komt.

Libra en Diem

Want met Novi verdwijnt meteen ook een van de laatste restjes van Meta's geldproject. In juni 2019 kondigde Facebook (dat zichzelf toen nog niet hernoemd had) aan dat het samen met een reeks andere organisaties een digitale munt wilde uitbrengen, genaamd Libra. De reactie daarop was... niet enthousiast. Meerdere overheden uitten kritiek op het project, dat van een bedrijf notoir voor zijn misbruik van persoonlijke data ook nog eens een geldwisselaar zou maken.

In de volgende jaren zou het idee meermaals herdacht worden. De originele organisatie viel uit elkaar toen onder meer PayPal en Amerikaanse betaaldienst Stripe zich terugtrokken. Het project veranderde van naam naar Diem, en werd uiteindelijk eerder dit jaar min of meer stopgezet.

NFT's

Meta zegt in een mededeling aan techblad The Verge ondertussen wel dat het nog niet klaar is met crypto. Het bedrijf focust de laatste maanden erg op het metaverse en dreigt in die digitale wereld met NFT's en een virtuele munt met de bijnaam 'Zuck Bucks', naar oprichter Mark Zuckerberg. Die laatste zou echter niet op de blockchain draaien.

