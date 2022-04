Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zou werken aan een munt om in zijn nog te bouwen metaverse te gebruiken. De virtuele munt krijgt van de ontwikkelaars voorlopig de bijnaam 'Zuck Bucks', naar de CEO van Meta.

Een en ander past in de plannen voor een metaverse, schrijft de krant Financial Times. Meta, dat met dalende gebruikerscijfers kampt op onder meer Facebook, besloot vorig jaar dat de toekomst van het bedrijf ligt in een 'metaverse', een soort digitale wereld die verschillende platformen met elkaar moet verbinden. En uiteraard moet je daar geld kunnen uitgeven.

De huidige plannen hebben gelijkenissen met in-game munten die we al in bestaande spelletjes kennen, zoals de V-Bucks in Fortnite of de Robux in Roblox. De kans is klein dat de munt ook op een of andere blockchain terecht komt. Facebooks experiment met een eigen cryptomunt, eerst Libra genoemd en later Diem, is de voorbije jaren gefaald. De Zuck Bucks zijn overigens een van meerdere mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor Meta, een bedrijf dat in de strijd om gebruikers steeds meer concurrentie krijgt van platformen als TikTok. Eerder kondigde Mark Zuckerberg al aan dat hij mogelijk NFT's wil implementeren in Instagram.

