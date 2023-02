Facebook-moeder Meta heeft een nieuw productieteam samengesteld dat de hippe technologie in producten als Instagram, Facebook en WhatsApp moet inbouwen.

Dat schrijft CEO Mark Zuckerberg in een post. 'We willen ons in eerste instantie focussen op het bouwen van creatieve en expressieve tools. Op langere termijn kunnen we ook AI persona's ontwikkelen die mensen kunnen helpen', zo klinkt het. Het team moet over de verschillende groepen werken om zowel 'tekstervaringen' (in WhatsApp en Messenger) als beelddiensten (zoals filters op Instagram en nieuwe advertentievormen) te bedenken en integreren.

In de praktijk komt het erop neer dat Meta op de trein spring van generatieve AI, de technologie die chatbots als ChatGPT, en beeldgeneratoren als Stable Diffusion aandrijft. De stap komt er enkele maanden nadat die twee technologieën op het publiek werden losgelaten en daar hoge ogen gooiden. Sindsdien heeft Microsoft sterk geïnvesteerd in OpenAI om de chatbot naar Bing en de kantoorprogramma's van het bedrijf te brengen. Google heeft ondertussen een eigen taalalgoritme, Bard, aangekondigd.

Meta lijkt in dezen dus wat voorzichtiger om op de trein te springen, maar het bedrijf zegt wel dat het al lang aan een eigen taalrobot werkt, genaamd LLaMA. Het algoritme werd vorige week openbaar gemaakt. Het gaat in dit geval om een taalgenerator waarmee je niet, zoals ChatGPT, mee kunt babbelen. De focus lijkt vooral te liggen op academisch onderzoek, en het algoritme is vrij te gebruiken door universiteiten, NGO's en laboratoria. Afgaande op aankondigingen over 'persona's' van Zuckerberg, hoopt Meta in de toekomst misschien ook wel met chatrobots en gelijkaardige assistenten te komen.

