'Microsoft laat onderaannemers bepaalde Skype-gesprekken beluisteren'

Microsoft laat onderaannemers luisteren naar bepaalde gesprekken die gevoerd worden via de vertaalfunctie in zijn app Skype of via de spraakassistent Cortana. Dat meldt internetmagazine Vice, dat zegt over interne documenten, screenshots en audio-opnames te beschikken.

